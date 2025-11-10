Κάιρο: Κικίλιας με Al Wazir «Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε ότι οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίοι επί αιώνες διαμορφώθηκαν μέσα από τους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολικής Μεσογείου, παραμένουν ισχυροί και αποκτούν νέα δυναμική. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαχρονική παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικότητας στην αιγυπτιακή οικονομία, που αποδεικνύει το βάθος των σχέσεων των δύο χωρών.
Όπως τονίστηκε, ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πλέον αξιόπιστα μέσα μεταφοράς ενέργειας διεθνώς, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ειδικά μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.
Υπογραμμίστηκε επίσης, ο ιδιαίτερος ρόλος της Διώρυγας του Σουέζ, όπου ελληνικές εταιρείες ήδη επενδύουν στην καταπολέμηση της ρύπανσης, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στα λιμάνια και στους διεθνείς οργανισμούς, με έμφαση στον ΙΜΟ.