Κάιρο: Κικίλιας με Al Wazir «Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς»
16:30 - 10 Νοε 2025

Κάιρο: Κικίλιας με Al Wazir «Ενισχύουμε τη συνεργασία σε ναυτιλία, λιμάνια και διεθνείς οργανισμούς»

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Βιομηχανίας και Μεταφορών της Αιγύπτου, Kamel Al Wazir, συναντήθηκε στο Κάιρο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου «TransMEA 2025». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Έλληνα πρέσβη στην Αίγυπτο, Ν. Παπαγεωργίου, σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον κ. Κικίλια να συγχαίρει τον κ. Al Wazir για το έργο που έχει επιτελέσει στις υποδομές και τις μεταφορές της χώρας, καθώς και για την άρτια οργάνωση του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε ότι οι ιστορικοί δεσμοί Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίοι επί αιώνες διαμορφώθηκαν μέσα από τους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολικής Μεσογείου, παραμένουν ισχυροί και αποκτούν νέα δυναμική. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διαχρονική παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικότητας στην αιγυπτιακή οικονομία, που αποδεικνύει το βάθος των σχέσεων των δύο χωρών.

Όπως τονίστηκε, ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πλέον αξιόπιστα μέσα μεταφοράς ενέργειας διεθνώς, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ειδικά μετά τις πρόσφατες συμφωνίες που ανακοινώθηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Υπογραμμίστηκε επίσης, ο ιδιαίτερος ρόλος της Διώρυγας του Σουέζ, όπου ελληνικές εταιρείες ήδη επενδύουν στην καταπολέμηση της ρύπανσης, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές συζήτησαν τη διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία, στα λιμάνια και στους διεθνείς οργανισμούς, με έμφαση στον ΙΜΟ.

