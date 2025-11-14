ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καϊλή: Καταγγέλλει τις συνθήκες κράτησής της – «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα»
Πολιτική
14:13 - 14 Νοε 2025

Καϊλή: Καταγγέλλει τις συνθήκες κράτησής της – «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη σε εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης, όπου περιέγραψε αναλυτικά τις συνθήκες κράτησής της. Η ίδια υποστηρίζει ότι αντιμετώπισε δύσκολες στιγμές, καθώς περνούσε αρκετές ημέρες στην απομόνωση και δεχόταν ψυχολογική πίεση, με απειλές σχετικά με την επιμέλεια της κόρης της.    

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου», ανέφερε αρχικά η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε εκπομπή του Mega.

«Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου» υποστήριξε στη συνέχεια.

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8a0p30xh21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη: «Δεν είμαι Χάρι Πότερ» – Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Μητσοτάκης προς Ανδρουλάκη: «Δεν είμαι Χάρι Πότερ» – Έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

Κομισιόν: Ετοιμάζει «ψηφιακή αντεπίθεση» κατά της φοροδιαφυγής σε πραγματικό χρόνο
Ειδήσεις

Κομισιόν: Ετοιμάζει «ψηφιακή αντεπίθεση» κατά της φοροδιαφυγής σε πραγματικό χρόνο

Θύμα deepfake ο Πιερρακάκης - Καταθέτει μήνυση
Πολιτική

Θύμα deepfake ο Πιερρακάκης - Καταθέτει μήνυση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά
Ειδήσεις

Ουκρανία: Διαψεύδουν έρευνα εις βάρος του Ζελένσκι για διαφθορά

Φάμελλος: Έχουμε μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που καταπατά το Σύνταγμα
Πολιτική

Φάμελλος: Έχουμε μία διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση που καταπατά το Σύνταγμα

Ισραήλ: Αναβλήθηκε το δικαστήριο του Νετανιάχου για υπόθεση διαφθοράς
Ειδήσεις

Ισραήλ: Αναβλήθηκε το δικαστήριο του Νετανιάχου για υπόθεση διαφθοράς

Εκλογές στη Βουλγαρία: Δημοσκοπικό προβάδισμα για τον «φιλορώσο» Ράντεφ – Αναζητά κυβερνητικούς εταίρους
Ειδήσεις

Εκλογές στη Βουλγαρία: Δημοσκοπικό προβάδισμα για τον «φιλορώσο» Ράντεφ – Αναζητά κυβερνητικούς εταίρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/05/2026 - 15:34

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα στην Κρήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 15:28

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 15:21

Βρες το λάθος (του Ανδρουλάκη)

Πολιτική
27/05/2026 - 15:19

Τσουκαλάς: Το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μία νέα πολιτική πρόταση

Πολιτική
27/05/2026 - 15:03

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 15:03

Ένταξη Bally’s Intralot και Ομίλου Qualco στο segment “Euronext Tech Leaders”

Υγεία
27/05/2026 - 14:55

Επέκταση «Προλαμβάνω»: €300 εκατ. χρηματοδότηση και εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις έως το 2030

Ειδήσεις
27/05/2026 - 14:52

Σε κρίσιμη καμπή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ - Λιβάνου

Ακίνητα
27/05/2026 - 14:51

6η Premium Real Estate Expo: Επί τάπητος η στεγαστική κρίση, η πράσινη κατοικία και η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
27/05/2026 - 14:48

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Πώς ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμά της

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:44

ROLCO - MyPlanet: Η κυκλική οικονομία στην πράξη - 3.000 λίτρα απορριμμάτων συλλέχθηκαν από την παραλία Λομβάρδα Κρωπίας

Οικονομία
27/05/2026 - 14:40

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Πολιτική
27/05/2026 - 14:37

Κώτσηρας: Στόχος μας η διαρκής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών

Οικονομία
27/05/2026 - 14:26

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Πολιτική
27/05/2026 - 14:26

Ζαχαράκη: Φέτος το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν ακόμα 240 σχολεία - Μέχρι το 2029 θα έχουμε ξεπεράσει τα 2000

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 14:18

Το Greek Data Center Association (GRDCA) ενισχύει το ΔΣ του και υποδέχεται 8 νέα Mέλη

Magazino
27/05/2026 - 14:16

Κυκλοφορεί το Βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - και τι θα μπορούσε να διορθωθεί»

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Magazino
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ