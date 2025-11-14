Καϊλή: Καταγγέλλει τις συνθήκες κράτησής της – «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα»

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου», ανέφερε αρχικά η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε εκπομπή του Mega.
«Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου» υποστήριξε στη συνέχεια.
«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de8a0p30xh21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}