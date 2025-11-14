Πιερρακάκης στο Bloomberg: Στόχος για χρέος κάτω από 120% μέχρι το 2030 - Η εκτίμηση της Moody's

«Είμαστε μία ιστορία μεταβολής», είπε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του χρέους.

Ενόψει της κατάθεσης του τελικού προϋπολογισμού του 2026 την επόμενη εβδομάδα, ο υπουργός επανέλαβε ότι προβλέπεται ανάπτυξη 2,4%, πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, συνέχιση της εμφάνισης πρωτογενών πλεονασμάτων, της τάξης του 2,8%, και ταχεία μείωση του χρέους, από 210% μετά την πανδημία σε 137,6% του χρόνου. Το πλάνο μέχρι το τέλος της δεκαετίας, είπε, είναι χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ.

Περισσότερο εστιασμένη στη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς παραμένει η κυβέρνηση, είπε ο κ. Πιερρακάκης, δεδομένου ότι η χώρα προβλέπεται να συνεχίσει να εμφανίζει πρωτογενή πλεονάσματα. Επανέλαβε ότι το πλάνο περιλαμβάνει πρόωρη αποπληρωμή των δανείων, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των δανείων από το πρώτο πακέτο διάσωσης του πρώτου μνημονίου. Συνολικά, είπε, στόχος είναι η επιθετική μείωση του χρέους. «Δεν θα περάσουμε τον λογαριασμό στους επόμενους, όπως έκανε η προηγούμενη γενιά», τόνισε.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η ανεργία είναι χαμηλή, στο επίπεδο που ανερχόταν πριν την κρίση χρέους, και η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για ελιγμούς. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε και τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία χαμηλώνει τη φορολογία στους πολίτες με ιδιαίτερα ελαφρυντικά για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Οταν κλήθηκε να σχολιάσει αν θα ήθελε να δει Ελληνα σε κάποια από τις θέσεις που θα ανοίξουν στην ευρωπαϊκή σκηνή -επικεφαλής οικονομολόγος, πρόεδρος και μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ- αρνήθηκε να σχολιάσει. Είπε όμως ότι «θα θέλαμε να δούμε πολλά ελληνικά ονόματα στην ευρωπαϊκή σκηνή», συμπληρώνοντας ότι θα ήταν συμβολικό της βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας.