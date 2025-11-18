Βαρκελώνη: Νέο σχέδιο περιορισμού της κρουαζιέρας από το 2027

Το δημοτικό και λιμενικό σχέδιο, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2027, προβλέπει σημαντική μείωση των τερματικών σταθμών και αναδιοργάνωση της κίνησης των κρουαζιερόπλοιων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ο υπερτουρισμός και να εξισορροπηθεί η σχέση της πόλης με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των τερματικών σταθμών θα περιοριστεί από τους σημερινούς επτά σε πέντε, ενώ τρεις από αυτούς θα κατεδαφιστούν.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναδιάρθρωσης του λιμανιού, ο οποίος είχε προαναγγελθεί τα προηγούμενα χρόνια αλλά πλέον παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Παράλληλα, στο σημείο των παλαιών σταθμών θα ανεγερθεί νέο επιβατικό terminal, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί έως και 7.000 επισκέπτες ημερησίως, με ορίζοντα λειτουργίας το 2028.

Παρά το γεγονός ότι φέτος η πόλη αναμένεται να υποδεχθεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η κατηγορία ταξιδιωτών αντιστοιχεί μόλις στο 5% του συνολικού αριθμού τουριστών. Η πλειονότητα φτάνει στη Βαρκελώνη αεροπορικώς, κάτι που καθιστά λιγότερο καθοριστικό τον ρόλο της κρουαζιέρας στην εικόνα υπερτουρισμού που καταγράφεται στο ιστορικό κέντρο.

Μελέτη του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης ανέφερε ότι το 2024 η πόλη υποδέχθηκε 2,8 εκατ. επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, ενώ η φετινή χρονιά προβλέπεται να κλείσει με περίπου τέσσερα εκατομμύρια.

Το λιμάνι της Βαρκελώνης είχε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στρατηγική homeporting, επενδύοντας στη διαχείριση επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών.

Γι’ αυτό και η απόφαση κατεδάφισης τερματικών σταθμών, παράλληλα με τη δημιουργία ενός νέου μεγαλύτερου terminal, δημιουργεί ήδη αντιδράσεις και προβληματισμό τόσο στον κλάδο της κρουαζιέρας όσο και σε επαγγελματικούς φορείς της πόλης.

Η δημοτική αρχή επιμένει ότι το μέτρο δεν στοχεύει στην αποδυνάμωση της κρουαζιέρας αλλά στην εξορθολογισμένη και πιο βιώσιμη παρουσία της στο αστικό περιβάλλον.

Το νέο πλάνο λειτουργεί ως δοκιμασία για το πώς μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με την κρουαζιέρα. Και το αν αυτή η μετάβαση θα είναι ομαλή ή συγκρουσιακή, θα φανεί από τις αντιδράσεις των εταιρειών, τις τοπικές πιέσεις και την πραγματική ικανότητα του λιμανιού να εφαρμόσει μια τόσο εκτεταμένη αναδιάρθρωση.