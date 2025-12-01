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ΟΛΠ: Ολοκλήρωση άσκησης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά
Ναυτιλία
13:21 - 01 Δεκ 2025

ΟΛΠ: Ολοκλήρωση άσκησης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης στο Λιμάνι του Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. υλοποίησε και φέτος, εντός των κεντρικών εγκαταστάσεων του Λιμένος και συγκεκριμένα στην Περιοχή της Ακτοπλοΐας (Πύλη Ε7), άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης.

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και η απόκτηση εξειδικευμένης εμπειρίας, τόσο από το προσωπικό της ΟΛΠ Α.Ε., όσο και από τους χρήστες του λιμένα, για την αποτελεσματική ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας και Χερσαίας Ρύπανσης. Επιπρόσθετα, κατά την εκπόνηση της άσκησης, παρουσιάσθηκε ο διαθέσιμος και πλήρως επιχειρησιακός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο ανάδοχο της ΟΛΠ Α.Ε., υπεύθυνο για την υλοποίηση του Σχεδίου «ANTIPOLLUTION ANE», και με την παρουσία της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

Επισημαίνεται ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η λήψη προληπτικών μέτρων συνιστούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής, βάσει της οποίας η εταιρεία υλοποιεί το σχέδιο για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Λιμένος Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΠ Α.Ε. υλοποιεί πλήθος περιβαλλοντικών έργων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αποτροπή περιβαλλοντικών συμβάντων και στη διαμόρφωση μιας συνολικής προληπτικής προσέγγισης απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό για την άρτια και επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης, υπογραμμίζοντας ότι η διαρκής και συστηματική προετοιμασία αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Όπως σημείωσε, η στοχευμένη εκπαίδευση και οι τακτικές δοκιμές δημιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες άμεσης ανταπόκρισης και υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Επιπλέον, ο κ. Su Xudong επεσήμανε ότι το Λιμάνι Πειραιά αναπτύσσεται με απόλυτη προσήλωση στις αρχές της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας, διαμορφώνοντας σταθερά τις προϋποθέσεις, ώστε να αποτελεί ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και πρότυπο πράσινο λιμάνι.

Μετά το πέρας της άσκησης συντάσσεται ειδική έκθεση αποτίμησης, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διεξαγωγή της, καθώς και τυχόν σημεία βελτίωσης για την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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