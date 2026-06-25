Ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορρές σύμβουλος για την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου

Η ανάληψη του τόσο σημαντικού ρόλου, από τον κ. Μανώλη Κορρέ που είναι επικεφαλής της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, αποτελεί εγγύηση για την περαιτέρω προστασία, προβολή και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας του Καλλιμάρμαρου, ενός μνημείου παγκόσμιας ακτινοβολίας που συνδέει την αρχαία ελληνική παράδοση με το σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα.

Η πρόταση έγινε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο σε συνάντηση που είχαν και την οποία ο κ. Κορρές αποδέχθηκε αμέσως. «Είναι τιμή για μένα να ασχοληθώ με το Παναθηναϊκό Στάδιο μεταφέροντας την εμπειρία των 5 δεκαετιών που έχω στη διατήρηση των ιστορικών μνημείων της Ελλάδα. Έχω αφιερώσει αρκετό χρόνο στη μελέτη της βιβλιογραφίας για το Παναθηναϊκό Στάδιο αναζητώντας ακόμα και την προέλευση του μαρμάρου το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Έχω εντοπίσει κάποια θέματα συντήρησης ενώ είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση ο καθαρισμός των μαρμάρων που θα υλοποιήσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί το Παναθηναϊκό Στάδιο βρίσκεται στα καλύτερα χέρια.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μανώλη Κορρέ, για την αποδοχή της πρότασης, είπε: «Με τη βαθιά γνώση, το κύρος και τη μακρόχρονη προσφορά του στον τομέα της αποκατάστασης των μνημείων, ο Μανώλης Κορρές αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας του Παναθηναϊκού Σταδίου, ενισχύοντας παράλληλα τον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και συμβολικό του ρόλο για τις επόμενες γενιές.»