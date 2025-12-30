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Fitch: Η γεωπολιτική αλλάζει διαρθρωτικά τη ναυτιλία από το 2026 και μετά
Ναυτιλία
07:44 - 30 Δεκ 2025

Fitch: Η γεωπολιτική αλλάζει διαρθρωτικά τη ναυτιλία από το 2026 και μετά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Μόνιμο γεωπολιτικό ρίσκο, αρχής γενομένης από το 2026, προβλέπουν οι Fitch για τη διεθνή ναυτιλία, προειδοποιώντας ότι οι πολιτικές και στρατηγικές αβεβαιότητες θα επηρεάσουν πλέον διαρθρωτικά τις αγορές, υπερισχύοντας των παραδοσιακών παραγόντων προσφοράς και ζήτησης.

Πέραν της γεωπολιτικής, οι Fitch επισημαίνουν δύο πρόσθετους παράγοντες πίεσης. Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού, που μπορεί να περιορίσει τη διακίνηση αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο δεύτερος σχετίζεται με το υπό διαμόρφωση πλαίσιο του IMO για την πορεία προς το Net Zero, το οποίο αυξάνει το κόστος συμμόρφωσης και δυσχεραίνει τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό.

Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνεται στο πιο πρόσφατο outlook του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης, ο οποίος κάνει λόγο για επιδείνωση των προοπτικών της παγκόσμιας ναυτιλίας το 2026, όχι λόγω κατάρρευσης των θεμελιωδών μεγεθών, αλλά εξαιτίας της συσσώρευσης γεωπολιτικών, εμπορικών και ρυθμιστικών κινδύνων που τείνουν να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τους Fitch, το περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ο κλάδος αλλάζει ποιοτικά. Οι ένοπλες συγκρούσεις και οι εντάσεις σε κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους, η αυξανόμενη τάση προστατευτισμού στο παγκόσμιο εμπόριο και η αβεβαιότητα γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές, διαμορφώνουν συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν ως παροδικές.

Το 2026, καταλήγουν οι Fitch, δεν προμηνύεται ως έτος γενικευμένης κρίσης, αλλά ως έτος αυξημένου ρίσκου και μειωμένης ανοχής στα λάθη. Σε ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα παγιώνεται και οι ρυθμιστικές απαιτήσεις εντείνονται, η ανθεκτικότητα, η ρευστότητα και η συνετή διαχείριση του χρέους αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες επιβίωσης και απόδοσης για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά οι Fitch ανά κλάδο προβλέπουν τα εξής :

Containers: Πίεση από χωρητικότητα και κανονικοποίηση ναύλων

Ο πιο ευάλωτος κλάδος, σύμφωνα με τους Fitch, είναι αυτός των containerships. Ο οίκος προβλέπει ασθενέστερη απόδοση και χαμηλότερη κερδοφορία το 2026, καθώς η αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας –λόγω υψηλού orderbook– συμπίπτει με την εξασθένιση της ζήτησης και την προοπτική κανονικοποίησης των ναύλων.

Η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα λειτουργεί ως διπλός παράγοντας κινδύνου. Από τη μία πλευρά, η συνέχιση των επιθέσεων και των εκτροπών αυξάνει το λειτουργικό κόστος και τη μεταβλητότητα.

Από την άλλη, ένα σενάριο πλήρους αποκατάστασης της διέλευσης από την περιοχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιφνίδια μείωση των tonne-miles, αφαιρώντας ένα βασικό στήριγμα των ναύλων των τελευταίων ετών.

Οι Fitch εκτιμούν ότι, σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος των containers εισέρχεται σε φάση αυξημένης πίεσης, με περιορισμένα περιθώρια απορρόφησης νέων κραδασμών.

Tankers: Ο κλάδος που αντέχει

Αντίθετα, τα tankers –και ειδικότερα τα crude tankers– παραμένουν ο φωτεινός πόλος του ναυτιλιακού χάρτη για το 2026. Οι Fitch προβλέπουν συνέχιση της ισχυρής απόδοσης, στηριζόμενη στην αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, στη διατήρηση των κυρώσεων και στην αναδιάταξη των εμπορικών ροών, που ενισχύουν τα tonne-miles.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το σχετικά χαμηλό βιβλίο παραγγελιών, το οποίο περιορίζει τον κίνδυνο υπερπροσφοράς χωρητικότητας. Στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, η γεωπολιτική αβεβαιότητα λειτουργεί περισσότερο ως παράγοντας στήριξης παρά ως απειλή, ενισχύοντας τη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Dry bulk: Σταθεροί όγκοι, ασθενείς αποδόσεις

Για το ξηρό φορτίο, οι Fitch διατηρούν συγκρατημένα αρνητική στάση. Οι όγκοι μεταφορών αναμένεται να παραμείνουν περίπου σταθεροί σε ετήσια βάση, ωστόσο η συνολική απόδοση του κλάδου προβλέπεται ασθενής. Η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, οι αβεβαιότητες γύρω από τις εμπορικές πολιτικές και η απουσία ισχυρών καταλυτών ανάπτυξης περιορίζουν τις προοπτικές ουσιαστικής ανάκαμψης.

Ο οίκος δεν προεξοφλεί κατάρρευση της αγοράς, αλλά εκτιμά ότι το 2026 δύσκολα θα προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες βελτίωσης των εσόδων.

LNG και car carriers: Σταθερότητα χωρίς εκπλήξεις

Σε πιο ήπιους τόνους κινούνται οι εκτιμήσεις των Fitch για τα LNG carriers και τα πλοία μεταφοράς οχημάτων. Η ύπαρξη μακροχρόνιων συμβολαίων, η σχετική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και η προβλεψιμότητα των φορτίων οδηγούν σε σταθερές, αλλά όχι εντυπωσιακές επιδόσεις.

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