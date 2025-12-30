Β. Μαρινάκης: Παράγγειλε τρία νέα LNG αξίας 770 εκατ. δολαρίων στα Hyundai

Τρία σύγχρονα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), συνολικής αξίας 769,5 εκατ. δολαρίων, παράγγειλε η Capital Clean Energy Carriers Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη, στα ναυπηγεία HD Hyundai Samho στη Νότια Κορέα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον παγκόσμιο στόλο LNG carriers.

Συγκεκριμένα η νέα παραγγελία αφορά τρία πλοία τελευταίας τεχνολογίας, με την εταιρεία να έχει εξασφαλίσει ισάριθμες ναυπηγικές θέσεις (berths) στο κορεατικό ναυπηγείο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ένα πλοίο θα παραδοθεί στο γ’ τρίμηνο του 2028, ενώ τα δύο υπόλοιπα στο α’ τρίμηνο του 2029.

Το συνολικό τίμημα των 769,5 εκατ. δολαρίων αντιστοιχεί σε en-bloc συμφωνία, στοιχείο που υποδηλώνει τόσο την κλίμακα της επένδυσης όσο και τη διαπραγματευτική ισχύ της εταιρείας σε μια αγορά όπου οι τιμές νεότευκτων LNG carriers παραμένουν υψηλές.

Με τη συγκεκριμένη προσθήκη, η Capital Clean Energy Carriers θα διαθέτει πλέον 12 LNG carriers εν ενεργεία και 9 υπό ναυπήγηση, διαμορφώνοντας έναν από τους μεγαλύτερους και νεότερους στόλους LNG παγκοσμίως. Το πρόγραμμα παραδόσεων εκτείνεται από το γ’ τρίμηνο του 2026 έως το α’ τρίμηνο του 2029, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία δεν επιδιώκει βραχυπρόθεσμη επέκταση, αλλά τοποθετείται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην αγορά.

Οι παραδόσεις των νέων πλοίων συμπίπτουν με την αναμενόμενη αύξηση της παγκόσμιας δυναμικότητας υγροποίησης LNG, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει από περίπου 493 εκατ. τόνους ετησίως σήμερα σε τουλάχιστον 649 εκατ. τόνους έως το 2030. Νέα έργα LNG σε ΗΠΑ, Κατάρ και Αφρική αναμένεται να αυξήσουν τις θαλάσσιες μεταφορικές ανάγκες, δημιουργώντας πρόσθετη ζήτηση για σύγχρονα πλοία υψηλών προδιαγραφών.

Πέραν των LNG carriers, η Capital Clean Energy Carriers έχει σε εξέλιξη ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα των αερίων φορτίων. Συγκεκριμένα, έχει παραγγείλει 10 επιπλέον gas carriers, εκ των οποίων τέσσερα handy LCO₂ / multi-gas carriers και έξι dual-fuel medium gas carriers, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν από το α’ τρίμηνο του 2026.

Σε επίπεδο εμπορικής βάσης, η εταιρεία δηλώνει ότι ο στόλος της στηρίζεται σε έσοδα ύψους περίπου 3 δισ. δολαρίων, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων 6,9 έτη. Το στοιχείο αυτό περιορίζει την έκθεση στη μεταβλητότητα της spot αγοράς και παρέχει ορατότητα εσόδων σε βάθος χρόνου, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικά εντατικών επενδύσεων όπως τα LNG νεότευκτα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jerry Kalogiratos, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιδανική», επισημαίνοντας ότι εξασφαλίστηκαν ελκυστικοί όροι τιμολόγησης και πληρωμών για πλοία υψηλής τεχνικής προδιαγραφής.

Όπως ανέφερε, οι παραδόσεις τοποθετούνται σε περίοδο κατά την οποία η αγορά LNG carriers αναμένεται να είναι δομικά υπερπλήρης, ιδίως για πλοία που πληρούν τις απαιτήσεις μεγάλων και απαιτητικών ναυλωτών.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα παραγγελία δεν περιορίζεται σε μια απλή αύξηση χωρητικότητας. Αποτελεί στοχευμένη τοποθέτηση σε μια αγορά που μετασχηματίζεται, με έμφαση στην ποιότητα του στόλου, στον σωστό χρονισμό και στη μακροχρόνια εμπορική κάλυψη.