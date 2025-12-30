Παράρτημα του ΕΚΕΤΑ στη Λίμνη Πλαστήρα: Πιλοτικός κόμβος καινοτομίας για την ελληνική ορεινότητα

Ένα σημαντικό βήμα για τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Η περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα επιλέγεται ως πιλοτικό πεδίο εφαρμογής, καθώς συνδυάζει προστατευμένο φυσικό περιβάλλον με τις κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ορεινή Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του ΕΚΕΤΑ στα μέλας κοινωνικής δικτύωσης:

«Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική εφαρμογή καινοτομίας στην ελληνική ορεινότητα. Η Λίμνη Πλαστήρα επιλέγεται καθώς συνδυάζει προστατευμένο φυσικό περιβάλλον με τις πραγματικές κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της ορεινής Ελλάδας, αποτελώντας αντιπροσωπευτικό πεδίο σύνδεσης της έρευνας με τις ανάγκες της περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, κ. Παναγιώτης Νάνος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, και κλιμάκιο του Κέντρου, ενόψει της δημιουργίας παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ σε κτίριο περίπου 400 τ.μ. που παραχωρεί ο Δήμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και τα επόμενα βήματα για την προώθηση της πρωτοβουλίας.

Η πρωτοβουλία εστιάζει σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης, ευφυών και πράσινων κοινοτήτων, βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων και βιώσιμου τουρισμού, με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ΕΚΕΤΑ ως καταλύτη έρευνας και καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προχωρήσουν και συμφώνησαν ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της υλοποίησης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για τη στήριξη και τη δυνατότητα που μας παρέχει να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών της πόρων μέσα από τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία».