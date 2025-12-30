ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παράρτημα του ΕΚΕΤΑ στη Λίμνη Πλαστήρα: Πιλοτικός κόμβος καινοτομίας για την ελληνική ορεινότητα
Επιχειρήσεις
17:33 - 30 Δεκ 2025

Παράρτημα του ΕΚΕΤΑ στη Λίμνη Πλαστήρα: Πιλοτικός κόμβος καινοτομίας για την ελληνική ορεινότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα σημαντικό βήμα για τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Η περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα επιλέγεται ως πιλοτικό πεδίο εφαρμογής, καθώς συνδυάζει προστατευμένο φυσικό περιβάλλον με τις κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ορεινή Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του ΕΚΕΤΑ στα μέλας κοινωνικής δικτύωσης:

«Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ανοίγει τον δρόμο για την ουσιαστική εφαρμογή καινοτομίας στην ελληνική ορεινότητα. Η Λίμνη Πλαστήρα επιλέγεται καθώς συνδυάζει προστατευμένο φυσικό περιβάλλον με τις πραγματικές κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις της ορεινής Ελλάδας, αποτελώντας αντιπροσωπευτικό πεδίο σύνδεσης της έρευνας με τις ανάγκες της περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, κ. Παναγιώτης Νάνος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, και κλιμάκιο του Κέντρου, ενόψει της δημιουργίας παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ σε κτίριο περίπου 400 τ.μ. που παραχωρεί ο Δήμος. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης των εγκαταστάσεων και τα επόμενα βήματα για την προώθηση της πρωτοβουλίας.

Η πρωτοβουλία εστιάζει σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης, ευφυών και πράσινων κοινοτήτων, βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων και βιώσιμου τουρισμού, με στόχο τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ΕΚΕΤΑ ως καταλύτη έρευνας και καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προχωρήσουν και συμφώνησαν ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της υλοποίησης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για τη στήριξη και τη δυνατότητα που μας παρέχει να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών της πόρων μέσα από τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία».
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους
Ειδήσεις

Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα
Εργασιακά

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου Τομέα

Μπλόκα αγροτών: Στις 4 Ιανουαρίου οι αποφάσεις - Προσωρινές διευκολύνσεις κυκλοφορίας ενόψει Πρωτοχρονιάς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μπλόκα αγροτών: Στις 4 Ιανουαρίου οι αποφάσεις - Προσωρινές διευκολύνσεις κυκλοφορίας ενόψει Πρωτοχρονιάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΥΑΘ με το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ για κοινές ερευνητικές δράσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ

Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΥΑΘ με το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ για κοινές ερευνητικές δράσεις

Καλάφατης: Φέρνουμε τα ερευνητικά κέντρα εγγύτερα στις ανάγκες των πολιτών
Πολιτική

Καλάφατης: Φέρνουμε τα ερευνητικά κέντρα εγγύτερα στις ανάγκες των πολιτών

ΕΚΕΤΑ 25: Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή επιστήμης και τεχνολογίας
Επιχειρήσεις

ΕΚΕΤΑ 25: Για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε μια ζωντανή σκηνή επιστήμης και τεχνολογίας

Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας
Πολιτική

Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:35

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ