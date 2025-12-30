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Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους
Ειδήσεις
17:22 - 30 Δεκ 2025

Τουρκία: Εκατοντάδες συλλήψεις υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους

Reporter.gr Newsroom
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Η τουρκική αστυνομία πραγματοποίησε εκατοντάδες συλλήψεις σε πανεθνικές επιχειρήσεις κατά ύποπτων δικτύων του «Ισλαμικού Κράτους». Σημειώνεται ότι την επιχείρηση ακολούθησαν πολύωρες ένοπλες συγκρούσεις στους δρόμους, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν αστυνομικοί και ένοπλοι.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε την Τρίτη (30/12) ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά 357 υπόπτων σε πανεθνική επιχείρηση που στόχευε την εξτρεμιστική οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος» (IS).

Επισημαίνεται ότι οι επιδρομές σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν μετά από σοβαρό επεισόδιο στην πόλη Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία, όπου τρεις αστυνομικοί και έξι ύποπτοι ένοπλοι σκοτώθηκαν έπειτα από οκτάωρη αντιπαράθεση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γερλίκαγια ανέφερε ότι στις επιχειρήσεις συμμετείχαν οι εισαγγελικές αρχές, η διεύθυνση αντιτρομοκρατικής της εθνικής αστυνομίας, οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις.

«Το πρωί, σε 21 επαρχίες, συλλάβαμε 357 υπόπτους - μέλη του ISIS σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που διεξήχθησαν από την αστυνομία μας», δήλωσε.

«Όπως δεν δώσαμε ποτέ ευκαιρία σε όσους επιχείρησαν να γονατίσουν αυτή την πατρίδα μέσω της τρομοκρατίας μέχρι σήμερα, έτσι δε θα τους δώσουμε καμία ευκαιρία ούτε και στο μέλλον», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Γιατί πραγματοποιήθηκαν τώρα οι επιχειρήσεις;

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, η ένοπλη σύγκρουση στη Γιάλοβα, στις ακτές της Θάλασσας του Μαρμαρά, εντασσόταν σε μια ευρύτερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, κατά την οποία οι δυνάμεις ασφαλείας στόχευσαν περισσότερες από 100 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε στους δρόμους, με αποτέλεσμα να κλείσουν προληπτικά πέντε σχολεία στην περιοχή, ενώ διακόπηκαν και οι παροχές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ήδη συλληφθεί περισσότεροι από 100 ύποπτοι για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος, στο πλαίσιο ερευνών για πιθανά σχέδια επιθέσεων κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η Τουρκία έχει εντείνει φέτος τις επιχειρήσεις κατά υπόπτων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. Η οργάνωση είχε κατηγορηθεί για σειρά φονικών επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων σχεδόν πριν από μία δεκαετία, μεταξύ των οποίων η επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης και στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης, που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Η Τουρκία υπήρξε στο παρελθόν βασική διαδρομή διέλευσης ξένων μαχητών προς και από τη Συρία. Αν και από το κύμα βίας της περιόδου 2015–2017 έχουν σημειωθεί ελάχιστες επιθέσεις, η αστυνομία συνεχίζει να πραγματοποιεί τακτικές επιχειρήσεις κατά ύποπτων πυρήνων του IS.

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