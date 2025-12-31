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Μια ανάσα από τα 400 εκατ. dwt ο παγκόσμιος στόλος containerships
Ναυτιλία
15:45 - 31 Δεκ 2025

Μια ανάσα από τα 400 εκατ. dwt ο παγκόσμιος στόλος containerships

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Στο κατώφλι των 400 εκατ. τόνων deadweight βρίσκεται πλέον ο παγκόσμιος ενεργός στόλος πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alphaliner, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά συνεχίζει να «φουσκώνει» σε χωρητικότητα, παρά τις κατά καιρούς προειδοποιήσεις για υπερπροσφορά.

Στο τέλος του 2025, ο ενεργός στόλος αριθμεί σχεδόν 7.500 πλοία, εκ των οποίων 6.669 fully cellular containerships, με συνολική χωρητικότητα λίγο κάτω από τα 400 εκατ. dwt. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο στόλος βρισκόταν στις 7.200 μονάδες (6.389 fully cellular) και στα 372,1 εκατ. dwt.

Η ετήσια μεταβολή είναι απολύτως ενδεικτική και συγκεκριμένα +4,2% στον συνολικό αριθμό πλοίων, +4,4% στα fully cellular containerships, και +7,4% στη συνολική χωρητικότητα deadweight

Το ίδιο μοτίβο αποτυπώνεται και στα TEU. Η συνολική μεταφορική ικανότητα του παγκόσμιου στόλου αυξήθηκε κατά 7,2%, από 31,4 εκατ. teu σε 33,6 εκατ. teu μέσα σε δώδεκα μήνες. Δεν μιλάμε για οριακή μεταβολή, αλλά για δομική μεγέθυνση του στόλου.

Το Top 10 των εταιριών και η μάχη μεριδίων

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η αύξηση δεν κατανέμεται ισόρροπα. Αντιθέτως, η εικόνα του 2025 επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη συγκέντρωση χωρητικότητας στους μεγάλους ομίλους.

Αναλυτικά το 2025 είχαμε την εξήες εικόνα :

MSC Mediterranean Shipping Company
Η MSC παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης. Ο στόλος της αυξήθηκε από 878 σε 971 πλοία, ενώ η χωρητικότητα εκτινάχθηκε από 6,3 σε 7,1 εκατ. teu. Το μερίδιο αγοράς της ενισχύθηκε από 20,1% σε 21,3%, παγιώνοντας την πρωτιά της με διαφορά.

A.P. Moller - Maersk
Η Maersk αύξησε οριακά τον αριθμό πλοίων και τη χωρητικότητα (4,4 → 4,6 εκατ. teu), αλλά υποχώρησε σε μερίδιο, από 14,2% σε 13,8%, πληρώνοντας τη στρατηγική επιλογή για πιο συγκρατημένη ανάπτυξη.

CMA CGM
Η γαλλική CMA CGM ενίσχυσε καθαρά τον στόλο της, φτάνοντας τα 4,1 εκατ. teu, με οριακή αλλά σταθερή άνοδο μεριδίου στο 12,4%.

COSCO SHIPPING
Η COSCO συνέχισε την ανοδική της πορεία, αυξάνοντας χωρητικότητα στα 3,6 εκατ. teu και εδραιώνοντας μερίδιο 10,7%, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στήριξη κλίμακας.

Hapag-Lloyd AG
Παρά τη μείωση πλοίων, η χωρητικότητα αυξήθηκε οριακά. Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς υποχώρησε από 7,5% σε 7,1%, ένδειξη ότι η αύξηση των ανταγωνιστών ήταν ταχύτερη.

Ocean Network Express
Η ONE ενίσχυσε τον στόλο και τη χωρητικότητά της, αλλά είδε το μερίδιό της να υποχωρεί ελαφρώς στο 6,2%.

Evergreen Line
Η Evergreen κινήθηκε επιθετικά, αυξάνοντας χωρητικότητα στα 1,9 εκατ. teu και ενισχύοντας το μερίδιό της στο 5,9%.

HMM
Η κορεατική HMM παρουσίασε από τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις, ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 3,1%.

Yang Ming Marine Transport Corp.
Στάσιμη σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα, με απώλεια μεριδίου στο 2,1%.

ZIM Integrated Shipping Services
Η ZIM μείωσε στόλο και χωρητικότητα, χάνοντας μερίδιο και κλείνοντας το έτος στο 2,1%.

Από τα παραπάνω νούμερα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο κλάδος δεν συρρικνώνεται, αντίθετα μεγαλώνει και συγκεντρώνεται. Οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να αυξάνουν χωρητικότητα ταχύτερα από την αγορά, ενώ οι πιο συγκρατημένοι ή αμυντικοί χάνουν έδαφος σε μερίδια, ακόμη κι αν αυξάνουν απόλυτους αριθμούς.

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