Dynacom: Παραγγελία τεσσάρων VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli

Νέα επέκταση στο πρόγραμμα ναυπηγήσεων δεξαμενόπλοιων πραγματοποιεί ο όμιλος Dynacom του Γιώργου Προκοπίου, με την υπογραφή σύμβασης για τέσσερα VLCCs στα ναυπηγεία Hengli Shipbuilding στην Κίνα.

Τη συμφωνία γνωστοποίησε η Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd., εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, μέσω επίσημης ανακοίνωσης στις 17 Ιανουαρίου 2026. Όπως αναφέρεται, η θυγατρική της Hengli Shipbuilding (Dalian) υπέγραψε στις 15 Ιανουαρίου συμβόλαια για την κατασκευή τεσσάρων δεξαμενόπλοιων αργού τύπου VLCC, χωρητικότητας 306.000 dwt το καθένα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία θα παραδοθούν σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2028. Αντισυμβαλλόμενος εμφανίζεται εταιρεία συμφερόντων της Dynacom Tankers Management Ltd., ενός από τους μεγαλύτερους ελληνικούς διαχειριστές δεξαμενόπλοιων, με δραστηριότητα στη μεταφορά αργού και καθαρών πετρελαιοειδών.

Παράλληλα, η ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνει και σύμβαση για ένα δεξαμενόπλοιο τύπου LR2, χωρητικότητας 114.000 dwt, με προγραμματισμένη παράδοση το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Για το συγκεκριμένο πλοίο, η Songfa αναφέρει ως αντισυμβαλλόμενο έναν «γνωστό Ευρωπαίο πλοιοκτήτη», χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Η συμφωνία με τη Dynacom αποτελεί τη δεύτερη σημαντική παραγγελία που ανακοινώνει η Guangdong Songfa Ceramics από τις αρχές του 2026. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιανουαρίου, είχε γνωστοποιηθεί ότι η Hengli Shipbuilding υπέγραψε συμβόλαια για δύο ακόμη VLCCs ίδιου μεγέθους (306.000 dwt), με παράδοση επίσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2028. Στην περίπτωση εκείνη, αντισυμβαλλόμενος ήταν εταιρεία του ομίλου Seatankers, με δραστηριότητα σε δεξαμενόπλοια, offshore πλοία και μεταφορά LNG.

Οι νέες παραγγελίες ενισχύουν το orderbook της Hengli Shipbuilding και επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη στροφή μεγάλων ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων προς τα κινεζικά ναυπηγεία για την ανανέωση και επέκταση των στόλων τους, σε μια περίοδο όπου η αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.