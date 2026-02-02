ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπορούν να εξελιχθούν σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο
Ναυτιλία
17:38 - 02 Φεβ 2026

Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μπορούν να εξελιχθούν σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story για την ελληνική βιομηχανία, τη ναυπηγική και την οικονομία της πατρίδας μας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό,  στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της δημιουργίας του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού και την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κορεατική εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. 

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο χώρο των Ναυπηγείων, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, της Πρέσβεως των ΗΠΑ κας Kimberly Guilfοyle και του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας κ. Juseong Lim.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της αναγέννησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που ξεκίνησε το 2022 «όταν πήρε σάρκα και οστά το σχέδιο εξυγίανσης με το οποίο ξαναλειτούργησαν και πήραν ζωή και προοπτική». Για να γίνει αυτό, πρόσθεσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC «συνέβαλαν με ομολογιακό δάνειο ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εγγυηθήκαμε ως υπουργείο Ανάπτυξης με νομοθετική ρύθμιση πριν λίγους μήνες, ώστε χιλιάδες άνθρωποι να δουλεύουν ξανά και να δοθεί νέα πνοή στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία». O Υπουργός Ανάπτυξης παράλληλα σημείωσε ότι πρόκειται για μια ακόμη ισχυρή απόδειξη της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ, η οποία αποτελεί βασική επιλογή ασφάλειας και σταθερότητας για την πατρίδα μας. «Αναμένω από την ONEX ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο master plan, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν πράξη νέες επενδύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης άνοιξε ο δρόμος για την αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. «Το λιμάνι των Ναυπηγείων έχει τη δυνατότητα πλέον να εξελιχθεί σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της χώρας», υπογράμμισε. Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τη δημοτική αρχή της πόλης, επιδιώκοντας την συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όποιο επενδυτικό βήμα προκύψει.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των Ναυπηγείων Ελευσίνας εντάσσεται και η συμφωνία της ONEX RSIS με τη Sung Shin Rolling Stock Technology, την οποία χαρακτήρισε «ένα ακόμη σημαντικό βήμα ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας». Η στρατηγική συνεργασία αφορά τη δημιουργία κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων, με αξιοποίηση των υφιστάμενων βιομηχανικών υποδομών, επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων συμπαραγωγής, με τελική συναρμολόγηση εντός Ελλάδας.

O Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι η γεωγραφική θέση της Ελευσίνας και η λειτουργική της σύνδεση με το Θριάσιο Πεδίο συνιστούν μοναδικό στρατηγικό πλεονέκτημα, γι’ αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης στήριξε τη συνεργασία της ONEX με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο μέσω σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

«Η σύνδεση λιμανιού και σιδηροδρόμου μειώνει το κόστος logistics κατά 15–20%, περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύει τις συνδυασμένες μεταφορές, ενώ ανοίγει νέες δυνατότητες για τη σιδηροδρομική μεταφορά ενεργειακών πόρων, όπως το LNG, προς τον ευρωπαϊκό Βορρά», είπε.

O κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, καθώς όσο πιο παραγωγική είναι μια οικονομία, τόσο καλύτερους μισθούς μπορεί να προσφέρει και τόσο καλύτερες συνθήκες ζωής να εξασφαλίζει για τους πολίτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Profile: Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% της Contemi στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ανακοινώσεις

Profile: Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% της Contemi στο Ηνωμένο Βασίλειο

Απόδοση 2,88% στα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου το 2025 για τη Eurolife FFH
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Απόδοση 2,88% στα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου το 2025 για τη Eurolife FFH

Δύο νέες προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη με τροπολογία Πλεύρη
Ειδήσεις

Δύο νέες προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη με τροπολογία Πλεύρη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών
Οικονομία

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Θεοδωρικάκος: τέλος στα ψιλά γράμματα στις κρυφές τραπεζικές χρεώσεις
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: τέλος στα ψιλά γράμματα στις κρυφές τραπεζικές χρεώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ