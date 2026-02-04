Τιμητική διάκριση για την CAPITAL LINK με το Award of recognition του Propeller Club

Η Capital Link εκφράζει την ιδιαίτερη τιμή και τη βαθιά ικανοποίησή της για τη σημαντική αναγνώριση της συμβολής της στην ελληνοαμερικανική συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής βραβεύσεων του International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου και τίμησε εταιρείες με δραστηριότητα στην Ελλάδα και ισχυρή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών ναυτιλιακών σχέσεων.

Τα βραβεία απένειμαν ο κ. Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά και του International Propeller Club, καθώς και η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και Επίτιμη Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, κα. Kimberly Guilfoyle.

Οι εταιρείες που τιμήθηκαν ήταν: American Bureau of Shipping (ABS), Capital Link Inc., The American P&I Club, Drew Marine, ERMA FIRST, Lockton P.L. Ferrari, ONEX Shipyards & Technologies Group, PPG, WEBERSEAS (HELLAS) S.A.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Κωστής Φραγκούλης, αφού ευχήθηκε καλή χρονιά, αναφέρθηκε στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και στις αυξημένες προκλήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον ναυτιλιακό τομέα, επισημαίνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για συνεργασία με την ελληνική ναυτιλία.

Η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και Επίτιμη Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, κα. Kimberly Guilfoyle, τόνισε τον κομβικό ρόλο της ναυτιλίας ως σταθερού πυλώνα συνεργασίας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με μακροπρόθεσμο στρατηγικό βάθος. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χωρών, βασισμένη σε κοινές αξίες, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινό όραμα, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία λειτουργεί ως γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.

Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης, και η Managing Director, κα. Όλγα Μπορνόζη.

Στην ομιλία του, ο κ. Νίκος Μπορνόζης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την απονομή του «Award of Recognition» από το Propeller Club, που αναγνωρίζει το 30ετές έργο της Capital Link στη συστηματική ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ.

Η Capital Link συνεργάζεται με την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στα αμερικανικά χρηματιστήρια, υποστηρίζοντας την πρόσβαση και επικοινωνία με μετόχους, επενδυτές, αναλυτές και παρόχους κεφαλαίων. Επιπλέον, διοργανώνει 18 συνέδρια ετησίως σε έντεκα χώρες, προβάλλοντας διεθνώς την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό και την ελληνική ναυτιλία.

Το Capital Link Invest in Greece Forum, με 28ετή ιστορία, αποτελεί διεθνή συνάντηση υψηλού επιπέδου για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και το μακροβιότερο Διεθνές Συνέδριο Επενδύσεων εκτός Ελλάδας. Είναι καθιερωμένη πλατφόρμα προβολής της χώρας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση του διεθνούς διαλόγου και των επενδυτικών ευκαιριών προς το παγκόσμιο επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Τα ναυτιλιακά συνέδρια της Capital Link είναι γνωστά για την ποιότητα ομιλητών και συνέδρων, προσελκύοντας την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχοντας μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών προβολής και δικτύωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκπρόσωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας και της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, πρώην Πρόεδροι και Κυβερνήτες του Propeller Club Πειραιά, καθώς και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗN CAPITAL LINK

Η Capital Link, με έδρα τη Νέα Υόρκη, γραφεία στην Αθήνα και παρουσία στο Λονδίνο και το Όσλο, δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications). Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων, με στρατηγική εστίαση κυρίως στη ναυτιλία, τα εμπορεύματα και την ενέργεια, τα MLP, τα Closed-End Funds, και τα ETF. Επιπλέον, διοργανώνει ετησίως σειρά Συνεδρίων και webinars, επικεντρωμένα στη ναυτιλία, σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι.

Η Capital Link είναι data partner του Baltic Exchange.

Επιπροσθέτως, δραστηριοποιείται στην Βιωσιμότητα, με ολοκληρωμένο μηχανισμό επικοινωνίας και προβολής, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και τη διάδοση των σχετικών πρακτικών.

Το έργο της Capital Link και του Νικόλαου και Όλγας Μπορνόζη έχει αναγνωριστεί από πολλούς φορείς μεταξύ των οποίων International Propeller Club Port of Piraeus, Lloyds List, the American Hellenic Institute, the Hellenic American Bankers Association, The Rhode Island Senate.