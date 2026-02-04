ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τιμητική διάκριση για την CAPITAL LINK με το Award of recognition του Propeller Club
Ναυτιλία
16:27 - 04 Φεβ 2026

Τιμητική διάκριση για την CAPITAL LINK με το Award of recognition του Propeller Club

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Capital Link εκφράζει την ιδιαίτερη τιμή και τη βαθιά ικανοποίησή της για τη σημαντική αναγνώριση της συμβολής της στην ελληνοαμερικανική συνεργασία στον τομέα της ναυτιλίας, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής βραβεύσεων του International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου και τίμησε εταιρείες με δραστηριότητα στην Ελλάδα και ισχυρή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών ναυτιλιακών σχέσεων.

Τα βραβεία απένειμαν ο κ. Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά και του International Propeller Club, καθώς και η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και Επίτιμη Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, κα. Kimberly Guilfoyle.

Οι εταιρείες που τιμήθηκαν ήταν: American Bureau of Shipping (ABS), Capital Link Inc., The American P&I Club, Drew Marine, ERMA FIRST, Lockton P.L. Ferrari, ONEX Shipyards & Technologies Group, PPG, WEBERSEAS (HELLAS) S.A.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Κωστής Φραγκούλης, αφού ευχήθηκε καλή χρονιά, αναφέρθηκε στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και στις αυξημένες προκλήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον ναυτιλιακό τομέα, επισημαίνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για συνεργασία με την ελληνική ναυτιλία.

Η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και Επίτιμη Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, κα. Kimberly Guilfoyle, τόνισε τον κομβικό ρόλο της ναυτιλίας ως σταθερού πυλώνα συνεργασίας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με μακροπρόθεσμο στρατηγικό βάθος. Αναφέρθηκε επίσης στη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο χωρών, βασισμένη σε κοινές αξίες, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινό όραμα, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία λειτουργεί ως γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.

Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος της Capital Link, κ. Νίκος Μπορνόζης, και η Managing Director, κα. Όλγα Μπορνόζη.

Στην ομιλία του, ο κ. Νίκος Μπορνόζης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την απονομή του «Award of Recognition» από το Propeller Club, που αναγνωρίζει το 30ετές έργο της Capital Link στη συστηματική ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ.

Η Capital Link συνεργάζεται με την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στα αμερικανικά χρηματιστήρια, υποστηρίζοντας την πρόσβαση και επικοινωνία με μετόχους, επενδυτές, αναλυτές και παρόχους κεφαλαίων. Επιπλέον, διοργανώνει 18 συνέδρια ετησίως σε έντεκα χώρες, προβάλλοντας διεθνώς την Ελλάδα ως επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό και την ελληνική ναυτιλία.

Το Capital Link Invest in Greece Forum, με 28ετή ιστορία, αποτελεί διεθνή συνάντηση υψηλού επιπέδου για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και το μακροβιότερο Διεθνές Συνέδριο Επενδύσεων εκτός Ελλάδας. Είναι καθιερωμένη πλατφόρμα προβολής της χώρας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση του διεθνούς διαλόγου και των επενδυτικών ευκαιριών προς το παγκόσμιο επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Τα ναυτιλιακά συνέδρια της Capital Link είναι γνωστά για την ποιότητα ομιλητών και συνέδρων, προσελκύοντας την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχοντας μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών προβολής και δικτύωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκπρόσωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας και της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, πρώην Πρόεδροι και Κυβερνήτες του Propeller Club Πειραιά, καθώς και εκπρόσωποι της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗN CAPITAL LINK

Η Capital Link, με έδρα τη Νέα Υόρκη, γραφεία στην Αθήνα και παρουσία στο Λονδίνο και το Όσλο, δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications). Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων, με στρατηγική εστίαση κυρίως στη ναυτιλία, τα εμπορεύματα και την ενέργεια, τα MLP, τα Closed-End Funds, και τα ETF. Επιπλέον, διοργανώνει ετησίως σειρά Συνεδρίων και webinars, επικεντρωμένα στη ναυτιλία, σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, Χονγκ Κονγκ, Ντουμπάι.

Η Capital Link είναι data partner του Baltic Exchange.

Επιπροσθέτως, δραστηριοποιείται στην Βιωσιμότητα, με ολοκληρωμένο μηχανισμό επικοινωνίας και προβολής, για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και τη διάδοση των σχετικών πρακτικών.

Το έργο της Capital Link και του Νικόλαου και Όλγας Μπορνόζη έχει αναγνωριστεί από πολλούς φορείς μεταξύ των οποίων International Propeller Club Port of Piraeus, Lloyds List, the American Hellenic Institute, the Hellenic American Bankers Association, The Rhode Island Senate.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης στο 27o Capital Link: Η Ελλάδα γίνεται ολοένα πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός
Πολιτική

Μητσοτάκης στο 27o Capital Link: Η Ελλάδα γίνεται ολοένα πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

Λαζαρίδου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ιστορική ευκαιρία για ένα πράσινο μέλλον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Λαζαρίδου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ιστορική ευκαιρία για ένα πράσινο μέλλον

Alpha Bank: Σε πλεονεκτική θέση στο νέο περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Σε πλεονεκτική θέση στο νέο περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων

Πρόγραμμα AMVER: Συμμετέχει το 35% των ναυτικών που σώθηκαν πέρυσι
Ναυτιλία

Πρόγραμμα AMVER: Συμμετέχει το 35% των ναυτικών που σώθηκαν πέρυσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:19

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο κλίμα της κατοικίας, αλλά η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη

Αναλύσεις
17/08/2026 - 11:11

Τράπεζες και επιλεγμένα blue chips παραμένουν στο επίκεντρο - Τα σημεία παρακολούθησης

Πολιτική
17/08/2026 - 11:10

Αρναούτογλου για ΚΑΠ: Να δοθεί προτεραιότητα στον ενεργό παραγωγό, τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και τους νεοεισερχόμενους 

Ειδήσεις
17/08/2026 - 10:41

Ο ναύαρχος Κούπερ χαρακτήρισε την ψυχική υγεία προτεραιότητα μετά την επίσκεψή του στο USS Lincoln

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/08/2026 - 10:38

Bentley Caldera Collection: Δύο μοναδικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την εμβληματική καλντέρα της Σαντορίνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ