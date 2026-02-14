Capital Clean Energy Carriers - Ομολογιακό €250 εκατ.: Στη φάση εκκίνησης δημόσια προσφορά - Οι επενδύσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε «το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Capital Clean Energy Carriers Corp. για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως 250.000.000 εκατ. ευρώ».

Η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο θα ξεκινήσει στις 18 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026, ενώ Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι: Η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank. Σύμβουλοι έκδοσης είναι οι Τράπεζα Πειραιώς και Euroxx Χρηματιστηριακή.

Η Capital Clean Energy Carriers (CCEC)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Capital Clean Energy Carriers (CCEC) είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στη μεταφορά ενέργειας, και δη LNG, καταγράφοντας εντυπωσιακή κερδοφορία και στρατηγική ανάπτυξη

Μάλιστα, έχει αναδειχθεί στην εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία με τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς LNG στην Αμερική. Η εταιρεία διαθέτει και παραλαμβάνει συνεχώς πλοία τελευταίας τεχνολογίας (LNG Carriers), τα οποία προσφέρουν μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μέγιστη αποδοτικότητα.

Νέα πλοία

Πέρα από το LNG, η CCEC επενδύει στο μέλλον με πλοία μεταφοράς Αμμωνίας/LPG και τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO2 (LCO2) στον κόσμο, τοποθετώντας εαυτόν στην αιχμή του δόρατος για τη μεταφορά των εναλλακτικών καυσίμων του αύριο.

Αναλυτικά, ο υπερσύγχρονος στόλος της CCEC αποτελείται σήμερα από 32 πλοία, 14 εν λειτουργία και 18 υπό ναυπήγηση, και περιλαμβάνει:

21 πλοία LNG τελευταίας γενιάς

6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου

4 πλοία μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων

1 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax

Η CCEC, επίσης, διαθέτει ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα $3.0 δισ. περίπου εν εξελίξει για την ενίσχυση του στόλου με 18 νεότευκτα πλοία τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.

Αναλυτικά με βάση την εταιρεία το επενδυτικό πρόγραμμα $3.0 δισ. αφορά 9 LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου και 3 πλοία LCO2/πολλαπλών αερίων).

Βελτίωση και διαχρονική ισχυροποίηση οικονομικών μεγεθών

Επίσης η εταιρεία καταγράφει:

- Έσοδα 9Μ 2025 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) $306 εκατ. vs $185 εκατ. FY 2021

- EBITDA 9Μ 2025: $265 εκατ. vs $125 εκατ. FY 2021

- Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 9Μ 2025: $4,1 δισ. vs $1,9 δισ. FY 2021

- Εκτεταμένη ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα περίπου $332 εκατ. (30.09.2025)

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με ίδια κεφάλαια $1,5 δισ. (30.09.2025)

Όπως αναφέρει η διοίκηση διαθέτει:

Εξασφαλισμένα έσοδα από ναυλώσεις $2,9 δισ., με προοπτική περαιτέρω αύξησης στα $4,2 δισ. (30.09.2025), που προσδίδουν σταθερότητα και ενισχυμένη ορατότητα στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.

Παράλληλα οι ναύλοι είναι ιδιαίτερα μακροπρόθεσμοι (μέση διάρκεια ναύλου 6,9 χρόνια- 30.09.2025) και μάλιστα από εγνωσμένου κύρους πελατολόγιο, χωρίς όμως σημαντική εξάρτηση από μεμονωμένους πελάτες.

Οι μέτοχοι

Ήδη, η εταιρεία έχει κλειδώσει τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, με την κεφαλαιοποίηση να ανέρχεται σε περίπου $1,2 δισ. (09.01.2026) έναντι $318 εκατ. στα τέλη του 2021. Επίσης καταγράφεται, σημαντική υπεραπόδοση της μετοχής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα έναντι των λοιπών εισηγμένων ναυτιλιακών από το 2008 έως και σήμερα.

Παράλληλα υπάρχει ένα μακρύ και μοναδικό ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων, με 74 συνεχόμενες πληρωμές μερισμάτων σε μετρητά ανά τρίμηνο συνολικού ποσού $1,1 δις. από την εισαγωγή της εταιρείας στον NASDAQ το 2007 μέχρι και σήμερα. Καμία άλλη ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη στο χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο.

Προοπτικές ανάπτυξης

Δεδομένης της σημασίας του LNG για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου, ο στόλος της CCEC είναι ουσιαστικά ο «αγωγός» που υλοποιεί αυτή τη στρατηγική, εξασφαλίζοντας υψηλή ζήτηση για τις υπηρεσίες της.

‘Όπως αναφέρεται, η Capital Clean Energy Carriers συνδυάζει την ασφάλεια των μακροχρόνιων συμβολαίων με την εκρηκτική ανάπτυξη που προσφέρει ο κλάδος του LNG. Είναι η εταιρεία-πρότυπο σχετικά με το πώς η ελληνική Ναυτιλία πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα.

Εστίαση στο LNG & Clean Energy: Ενώ υπάρχουν άλλες μεγάλες εισηγμένες εταιρείες μεταφοράς LNG (όπως η Flex LNG ή η CoolCo), η CCEC διαφοροποιείται διότι ο μετασχηματισμός της περιλαμβάνει μια ευρύτερη γκάμα καθαρής ενέργειας. Δεν περιορίζεται μόνο στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά επεκτείνεται σε πλοία μεταφοράς LCO2 (Υγροποιημένου Διοξειδίου του Άνθρακα) και Αμμωνίας, τομείς που είναι ακόμη στα σπάργανα για τις περισσότερες εισηγμένες.

Το ιστορικό

Η ναυτιλιακή εταιρεία Capital Product Partners L.P. (CPLP) εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο του NASDAQ τον Μάρτιο του 2007 και συγχωνεύθηκε το 2011 με την εταιρεία Crude Carriers Corp. η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) το 2010.

Τον Μάρτιο του 2019, η CPLP ανακοίνωσε τον διαχωρισμό και τη συγχώνευση του στόλου δεξαμενοπλοίων της με την Diamond S Shipping Inc (NYSE:DSSI), δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες δεξαμενόπλοιων στον κόσμο, σε μία συναλλαγή αξίας 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Οκτώβριο του 2021, το ομόλογο της CPLP Holdings ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX). Η πενταετής έκδοση senior unsecured ομολόγου συγκέντρωσε 150 εκατομμύρια ευρώ, με τη ζήτηση να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ ύψους 801,37 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 5,3 φορές, με πολύ σημαντικό ενδιαφέρον από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Τον Ιούλιο του 2022 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του δεύτερου ομολόγου της CPLP Holdings, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX), ύψους 100 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας.

Τον Νοέμβριο του 2023 η Capital Product Partners προχώρησε σε μία έκδοση δικαιωμάτων (Rights Issue) ύψους 500 εκατ. δολαρίων, εστιάζοντας τις δραστηριότητές της στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων αερίων, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση.

Τον Αύγουστο του 2024, η Capital Product Partners L.P. (CPLP) μετονομάστηκε σε Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) ύστερα από ΑΜΚ της τάξεως των 500 εκ. δολαρίων και ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι θα εστιάσει τις δραστηριότητες της στην μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων συναφών φορτίων με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση. Σήμερα η CCEC κατέχει το μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο πλοίων μεταφοράς LNG μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ, με κεφαλαιοποίηση περί τα 1,2 δισ. δολάρια.

H Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.»

Η εταιρεία «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP.» (εφεξής η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 13.02.2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 13.02.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 καθώς και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την Εκδότρια, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €250.000.000, με ελάχιστο ποσό έκδοσης €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 10.02.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (εφεξής η «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 12.02.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 13.02.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. – Χρηματιστήριο Αθηνών»: https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers

της Εκδότριας: https://ir.capitalcleanenergycarriers.com/athex-bond

της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.piraeusgroup.gr/ccecbond

της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/metoxes-kai-xrimatistirio/enimerotika-deltia

της EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: https://www.euroxx.gr/ccec.html

της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia/

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, κατόπιν πρωτοβουλίας της Εταιρείας, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο των καταστημάτων των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Capital Gas Ship Management Corp., η οποία αντιπροσωπεύει την Εκδότρια στην Ελλάδα, στην οδό Ιάσονος 2, 18537 Πειραιάς, τηλ.: +30 210 458 12 326 (αρμόδιοι οι κ.κ. Γεράσιμος Καλογηράτος και Νικόλαος Καλαποθαράκος).