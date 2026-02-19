Ακτοπλοΐα: Τρία αναχώματα για να μη γίνουν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων

Τα κόστη της πράσινης μετάβασης, αλλά και οι πιέσεις των γεωπολιτικών αναταράξεων στις τιμές των ενεργειακών αγαθών διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας στην ακτοπλοΐα, που είναι από τους κλάδους εκείνους που έχουν ρόλο «κλειδί» για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Με αυτό το δεδομένο στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ο πρόεδρός του, Διονύσης Θεοδωράτος κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τριών σημείων που εφόσον εφαρμοστεί μπορεί να λειτουργήσει ως "ανάχωμα" για να παραμείνουν και φέτος σταθερές οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Πιο συγκεκριμένα, η αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών από το κράτος για τις νομοθετημένες και υποχρεωτικές εκπτώσεις σε κοινωνικές ομάδες (φοιτητές, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, κτλ), κατ΄ αναλογία με ό,τι συμβαίνει με τα ΚΤΕΛ και σε άλλα μέσα οδικής μεταφοράς, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία κτλ με εταιρείες της οποίας στην Αδριατική υπάρχει και ανταγωνισμός) και η αναπροσαρμογή του κρατικού ναυλολογίου, το οποίο παραμένει εδώ και χρόνια παραμένει ως έχει, χωρίς επικαιροποίηση, συνιστούν ένα αναγκαίο πλαίσιο ώστε να συγκρατηθούν τα κόστη λειτουργίας του κλάδου και βέβαια να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.

Τα καύσιμα και τα τέλη

Σημειώνεται ότι το 2025 για τη συγκράτηση των τιμών στα εισιτήρια καταλυτικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι τα λειτουργικά κόστη συγκρατήθηκαν λόγω των χαμηλότερων τιμών καυσίμων και της μείωσης των λιμενικών τελών κατά 50%. Το μέτρο αυτό ήταν για πέρυσι, μόνο, και μένει να φανεί εάν η μείωση θα παραμείνει και φέτος.

Πάντως, όπως αναφέρεται, με δεδομένη τη μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων, που μάλιστα την τελευταία ώρα ένεκα της έντασης Ιράν - ΗΠΑ (ασκήσεις στα στενά του Ορμούζ κτλ) έχουν πάρει την ανιούσα ως προς την τιμολόγηση του Brent, η διατήρηση των λιμενικών τελών και η αποζημίωση των εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένα σημείο ως “ανάχωμα” σε πιθανές αυξήσεις εισιτηρίων. Πάντα, με την προϋπόθεση της “μη εκτίναξης” των τιμών των καυσίμων, που σε ένα μεγάλο ποσοστό επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του έτους η μέση τιμή του καυσίμου τύπου MGO -Marine Gas Oil (MGO), το ελαφρύ ναυτιλιακό καύσιμο (απόσταγμα) με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο - που χρησιμοποιούν τα πλοία στον Πειραιά έχει αυξηθεί περίπου 12%, φθάνοντας τα 760 δολάρια ανά τόνο. Πέρυσι, όταν ανακοινώθηκε η μείωση των λιμενικών τελών, οι τιμές κινούνταν στα 670 δολάρια.

Όπως τονίστηκε, η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί ζωτικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, του τουρισμού, της κοινωνικής συνοχής και της γεωγραφικής συνέχειας της χώρας, διασφαλίζοντας τη συνδεσιμότητα περισσότερων από 115 νησιών και στηρίζοντας τη 12μηνη λειτουργία του νησιωτικού χώρου, ιδίως των 89 νησιών που δεν διαθέτουν αεροδρόμιο. Αποτελεί το μέσο που ενώνει τη νησιωτική χώρα με την ηπειρωτική, στηρίζει την καθημερινότητα των νησιωτών και διασφαλίζει τον τουρισμό, την ανάπτυξη και την εθνική παρουσία στο Αιγαίο και την Αδριατική.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος του κλάδου στην απασχόληση, τον εφοδιασμό των νησιών και τη συνολική λειτουργία της οικονομίας.

«Η ελληνική ακτοπλοΐα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης. Μέσα από θεσμικό διάλογο και ουσιαστική συνεργασία με την Πολιτεία, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό πλαίσιο που θα στηρίζει έμπρακτα τη νησιωτικότητα και την εθνική οικονομία» τόνισε σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, κ. Διονύσης Θεοδωράτος που κατέθεσε μια σειρά από άξονες που μπορεί να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων σε σταθερά επίπεδα.

Θεσμικό πλαίσιο και ανταγωνισμός

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, το οποίο -όπως σημείωσε- δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, με φαινόμενα εποχικού ανταγωνισμού μεταξύ ταχύπλοων και συμβατικών πλοίων και αυξημένο λειτουργικό κόστος. Βασικός στόχος μια παρέμβασης στο όλο πλαίσιο είναι, όπως αναφέρθηκε, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των συμβατικών πλοίων όλο τον χρόνο και η διατήρηση επαρκούς εξυπηρέτησης των νησιών.

Όπως είπε ο κ. Θεοδωράτος: «Ο Σύνδεσμος έχει ήδη παρέμβει και θα παρέμβει με συγκεκριμένες προτάσεις θεσμικά, προτείνοντας σαφείς και δεσμευτικές διαδικασίες για τη δήλωση και εκτέλεση δρομολογίων, υποχρεωτική κατάθεση πιστοποιητικών ασφάλειας και σαφές πλαίσιο για την εμπορική διάθεση εισιτηρίων».

Ο υπουργός

Από την πλευρά του, πάντως, με βάση πληροφορίες, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων, ενώ φέρεται να αναγνώρισε την ανάγκη εξέτασης πτυχών του θεσμικού πλαισίου.