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Η Maersk αναστέλλει δύο δρομολόγια ναυτιλίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής
Ναυτιλία
13:24 - 06 Μαρ 2026

Η Maersk αναστέλλει δύο δρομολόγια ναυτιλίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Η Maersk, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναστέλλει προσωρινά δύο δρομολόγια που συνδέουν τη Μέση Ανατολή με την Ασία και την Ευρώπη, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δανικής εταιρείας, θα διακοπεί η υπηρεσία FM1, που συνδέει την Άπω Ανατολή με τη Μέση Ανατολή, καθώς και η υπηρεσία ME11, που συνδέει τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη προληπτικά, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού και των πλοίων μας, ενώ παράλληλα περιορίζονται οι διαταραχές στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου μας», αναφέρει η Maersk σε ενημέρωση προς τους πελάτες της.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν κλιμακωθεί έντονα μετά την εκτεταμένη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που στοίχισε τη ζωή στον Ανώτατο Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η κρίση έχει οδηγήσει 147 εμπορικά πλοία να παραμείνουν ασφαλισμένα στον Κόλπο, προκαλώντας συμφόρηση στα λιμάνια και αύξηση των ναύλων, με συνέπειες που επηρεάζουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες από την Ασία έως την Ευρώπη, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Xeneta.

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