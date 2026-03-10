ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα και σχέδια συνοδειών πλοίων στον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία
19:44 - 10 Μαρ 2026

Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα και σχέδια συνοδειών πλοίων στον Περσικό Κόλπο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα δεδομένα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ καταγράφονται μετά από ενημέρωση της Intertanko προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, η οποία βασίστηκε σε τηλεδιάσκεψη με στρατιωτικές αρχές χωρών της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση, το πλοίο που ανέφερε πρόσφατα έκρηξη εντός του Περσικού Κόλπου πιθανότατα δεν αποτελούσε τον πραγματικό στόχο της επίθεσης. Οι στρατιωτικές αρχές που συμμετείχαν στην ενημέρωση ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο στόχος βρισκόταν σε άλλο πλοίο που κινούνταν στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή σε χερσαία εγκατάσταση κοντά στις ακτές.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ήδη τεταμένο περιβάλλον ασφάλειας που έχει διαμορφωθεί στη θαλάσσια περιοχή από τον Περσικό Κόλπο έως τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε ανοικτές πηγές και έκαναν λόγο για κινεζική νηοπομπή που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ως ανακριβείς. Οι αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν από τις στρατιωτικές αρχές ως «ψευδείς ειδήσεις», χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι κινεζικά πολεμικά πλοία συνοδεύουν εμπορικά πλοία της χώρας στην περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την ενδεχόμενη οργάνωση στρατιωτικών συνοδειών εμπορικών πλοίων. Όπως επισημάνθηκε στην τηλεδιάσκεψη, για να ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές συνθήκες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση στρατιωτικών αξιωματούχων που συμμετείχαν στην ενημέρωση, «οι συνθήκες πρέπει να διαμορφωθούν σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα κινητικής επίθεσης». Με άλλα λόγια, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή δεν θεωρείται ακόμη κατάλληλη για την άμεση εφαρμογή συστήματος συνοδειών, ενώ δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Διευκρινίστηκε ωστόσο ότι εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, οι στρατιωτικές συνοδείες εμπορικών πλοίων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της ασφάλισης κινδύνου. Όπως ανακοινώθηκε στην ενημέρωση της Intertanko, το νέο πρόγραμμα ασφάλισης πολεμικού κινδύνου θα διαχειρίζεται η αμερικανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Διοίκησης (MARAD). Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως μηχανισμός στήριξης για πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ενισχύεται. Σύμφωνα με την ενημέρωση, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία έχουν ήδη αποστείλει πολεμικά πλοία στην Κύπρο, ενώ η Τουρκία έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών κινήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Παράλληλα, δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου αναφέρουν ότι η Γαλλία προετοιμάζει την αποστολή πολεμικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, με αποστολή την παροχή ουδέτερων συνοδειών και προστασίας σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια περιοχή.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη των γαλλικών μονάδων, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μετακίνησης προς την περιοχή. Η επιχειρησιακή τους ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των βασικών στρατιωτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δημιουργήσει εθνικό σύστημα συνοδειών για τα πακιστανικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στη στρατηγική προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των ενεργειακών ροών και της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Women Forward Summit του ΣΕΒ: Ο ρόλος της καινοτομίας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών
Επιχειρήσεις

Women Forward Summit του ΣΕΒ: Ο ρόλος της καινοτομίας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών

Περισσότεροι από 667.000 εκτοπισμένοι στον Λίβανο, αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
Ειδήσεις

Περισσότεροι από 667.000 εκτοπισμένοι στον Λίβανο, αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους μαφίας
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους μαφίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στον Περσικό Κόλπο, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»
Ειδήσεις

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Περσικός Κόλπος: Ο πόλεμος απειλεί να αφήσει πίσω του μια οικολογική καταστροφή
Περιβάλλον

Περσικός Κόλπος: Ο πόλεμος απειλεί να αφήσει πίσω του μια οικολογική καταστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:39

UBS: Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν περιορίζει την πίεση για αύξηση επιτοκίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 18:35

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 18:31

ΕΦΕΤ: Ανάκληση φιλέτου καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:30

Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, μεγάλος στόχος ο Ομπράντοβιτς

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 18:27

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:23

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την παράταση καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου 2026

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:18

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Βέβηλη και απαράδεκτη» η επίθεση στη Λαύρα του Κιέβου

Πολιτική
15/06/2026 - 18:13

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση ως αμέτοχος παρατηρητής των εξοντωτικών αυξήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Πολιτική
15/06/2026 - 18:04

Διετής απολογισμός Θεοδωρικάκου: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ και 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ