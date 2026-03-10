Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα και σχέδια συνοδειών πλοίων στον Περσικό Κόλπο

Νέα δεδομένα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ καταγράφονται μετά από ενημέρωση της Intertanko προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, η οποία βασίστηκε σε τηλεδιάσκεψη με στρατιωτικές αρχές χωρών της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση, το πλοίο που ανέφερε πρόσφατα έκρηξη εντός του Περσικού Κόλπου πιθανότατα δεν αποτελούσε τον πραγματικό στόχο της επίθεσης. Οι στρατιωτικές αρχές που συμμετείχαν στην ενημέρωση ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο στόχος βρισκόταν σε άλλο πλοίο που κινούνταν στην ίδια θαλάσσια περιοχή ή σε χερσαία εγκατάσταση κοντά στις ακτές.

Το περιστατικό εντάσσεται στο ήδη τεταμένο περιβάλλον ασφάλειας που έχει διαμορφωθεί στη θαλάσσια περιοχή από τον Περσικό Κόλπο έως τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σε ανοικτές πηγές και έκαναν λόγο για κινεζική νηοπομπή που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ως ανακριβείς. Οι αναφορές αυτές αξιολογήθηκαν από τις στρατιωτικές αρχές ως «ψευδείς ειδήσεις», χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι κινεζικά πολεμικά πλοία συνοδεύουν εμπορικά πλοία της χώρας στην περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την ενδεχόμενη οργάνωση στρατιωτικών συνοδειών εμπορικών πλοίων. Όπως επισημάνθηκε στην τηλεδιάσκεψη, για να ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές συνθήκες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση στρατιωτικών αξιωματούχων που συμμετείχαν στην ενημέρωση, «οι συνθήκες πρέπει να διαμορφωθούν σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα κινητικής επίθεσης». Με άλλα λόγια, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή δεν θεωρείται ακόμη κατάλληλη για την άμεση εφαρμογή συστήματος συνοδειών, ενώ δεν έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Διευκρινίστηκε ωστόσο ότι εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, οι στρατιωτικές συνοδείες εμπορικών πλοίων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της ασφάλισης κινδύνου. Όπως ανακοινώθηκε στην ενημέρωση της Intertanko, το νέο πρόγραμμα ασφάλισης πολεμικού κινδύνου θα διαχειρίζεται η αμερικανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Διοίκησης (MARAD). Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως μηχανισμός στήριξης για πλοιοκτήτες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ενισχύεται. Σύμφωνα με την ενημέρωση, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία έχουν ήδη αποστείλει πολεμικά πλοία στην Κύπρο, ενώ η Τουρκία έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών κινήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Παράλληλα, δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου αναφέρουν ότι η Γαλλία προετοιμάζει την αποστολή πολεμικών πλοίων στον Περσικό Κόλπο, με αποστολή την παροχή ουδέτερων συνοδειών και προστασίας σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια περιοχή.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη των γαλλικών μονάδων, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πλοία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία μετακίνησης προς την περιοχή. Η επιχειρησιακή τους ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των βασικών στρατιωτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι προτίθεται να δημιουργήσει εθνικό σύστημα συνοδειών για τα πακιστανικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το μέτρο αυτό εντάσσεται στη στρατηγική προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των ενεργειακών ροών και της παγκόσμιας ναυτιλίας.