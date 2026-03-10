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Women Forward Summit του ΣΕΒ: Ο ρόλος της καινοτομίας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών
Επιχειρήσεις
18:42 - 10 Μαρ 2026

Women Forward Summit του ΣΕΒ: Ο ρόλος της καινοτομίας στη δημιουργία ίσων ευκαιριών

Reporter.gr Newsroom
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Η καινοτομία και οι σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού βρέθηκαν στο επίκεντρο δύο συζητήσεων στο Women Forward Summit του ΣΕΒ, που πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επιχειρηματίες, ιδρύτριες και ανώτατα στελέχη ανέδειξαν πώς η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ποιότητα των αποφάσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών.

Υπενθυμίζεται ότι το συνέδριο διοργανώνεται από τον ΣΕΒ, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ισότητας για την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Στο πάνελ «Με Όραμα και Καινοτομία: Το Επόμενο Κεφάλαιο της Ανάπτυξης», γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας μοιράστηκαν εμπειρίες και προσεγγίσεις για τον ρόλο της καινοτομίας στην προώθηση της ισότητας.

Η Madlen Balatlian, Διευθύνουσα Σύμβουλος E-Satisfaction, ανέφερε: «Η ισχυρή εκπροσώπηση των γυναικών στις ηγετικές θέσεις χτίζεται σε κουλτούρες όπου η αξιοκρατία και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν δεδομένο. Είμαι αισιόδοξη ότι οι νέες γενιές φέρνουν ήδη μια πιο ανοιχτή και σύγχρονη αντίληψη ηγεσίας που μπορεί να επιταχύνει αυτή την εξέλιξη».

Η Ιωάννα Ζεργιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος & Συνιδρύτρια PhosPrint P.C., Καθηγήτρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δήλωσε: «Η παρουσία των γυναικών μειώνεται όσο ανεβαίνουμε τις βαθμίδες της ιεραρχίας, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία διεθνώς. Η ανατροπή αυτής της πραγματικότητας απαιτεί θεσμικές αλλαγές, εκπαίδευση, υπέρβαση στερεοτύπων, αλλά και γυναίκες που τολμούν».

Με τη σειρά της, η Έλενα Μπάρλα, Ιδρύτρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος future brAIn, επισήμανε: «Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, η πρόσβαση των startups με γυναίκες στην ιδρυτική τους ομάδα σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και σαφείς στόχους που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη γυναικεία παρουσία στο οικοσύστημα καινοτομίας».

Τέλος, η Ελένη Πενταφράγκα, Chief Strategy Officer & Μέλος Δ.Σ. ELPEN, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Athens LifeTech Park, τόνισε: «Η καινοτομία δεν γεννιέται στην ομοφωνία. Γεννιέται όταν διαφορετικές εμπειρίες, κλάδοι και οπτικές γωνίες συναντιούνται γύρω από ένα κοινό πρόβλημα. Η ουσιαστική εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη αποφάσεων διασφαλίζει την πολυφωνία στο τραπέζι και δημιουργεί χώρο για συμπεριληπτικές, ανθεκτικές λύσεις».

Τη συζήτηση συντόνισε η Μυρτώ Λεγάκη, Σύμβουλος Ηγεσίας & Εταιρικής Ευεξίας, Women Leadership.

Στο επόμενο πάνελ με θέμα «Ισότητα στην Εργασία: Τι Λειτουργεί στην Πράξη», HR στελέχη μεγάλων οργανισμών συζήτησαν τις πολιτικές και πρακτικές που συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη και διατήρηση του γυναικείου ταλέντου. Την ενότητα συντόνισε η Χριστίνα Χαλκιαδάκη, CEO ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε., Μέλος Επιτροπής Ισότητας & Συμπερίληψης ΣΕΒ.

Η Χριστίνα Λεϊμονή, EMEA Regional Director Microsoft, Μέλος Επιτροπής Ισότητας & Συμπερίληψης ΣΕΒ, ανέφερε «Για τη Microsoft, η ενδυνάμωση των γυναικών στην εποχή του AI είναι ζήτημα στρατηγικής ετοιμότητας των οικονομιών και της κοινωνίας. Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις και ασκείται ηγεσία — γι’ αυτό είναι κρίσιμο οι γυναίκες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δεξιότητες που τη διαμορφώνουν. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το AI for Women, επενδύουμε στοχευμένα σε AI και Digital skills, προσφέροντας υποτροφίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που μειώνουν δομικά εμπόδια. Στόχος μας είναι περισσότερες γυναίκες τεχνολογικά έτοιμες να ηγηθούν και να διασφαλίσουν ότι το AI αναπτύσσεται υπεύθυνα και συμπεριληπτικά.»

Η Ελίζα Τσακανίκα, Integrated Talent Management SE Cluster Philip Morris, δήλωσε: «Η ισότητα στην εργασία δεν είναι θέμα πρόθεσης. Είναι θέμα σχεδιασμού. Οι οργανισμοί που προχωρούν πραγματικά μπροστά είναι εκείνοι που δημιουργούν συστήματα διαφανή και δίκαια. Συστήματα που επιτρέπουν σε κάθε άνθρωπο να εξελίσσεται με βάση το ταλέντο και την απόδοσή του. Στην Παπαστράτος, που φέτος συμπληρώνει 95 χρόνια διαδρομής, έχουμε δει στην πράξη ότι η πρόοδος δεν έρχεται στιγμιαία. Χτίζεται με συνέπεια, με επιλογές και με το θάρρος να εξελίσσεσαι μαζί με την κοινωνία γύρω σου. Γιατί τελικά, η ισότητα δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ποιότητας αποφάσεων, καινοτομίας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Και όσο περισσότερο ανοίγουμε τον χώρο της ηγεσίας σε διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες, τόσο πιο ισχυροί γίνονται οι οργανισμοί μας και τόσο πιο ανθεκτικές οι κοινωνίες μας.»

Ο Πάνος Τσιαντούλας, Chief People Officer OTE Group, επισήμανε: «Στον Όμιλο ΟΤΕ η ισότητα δεν είναι κανονιστική υποχρέωση, αλλά στρατηγική επιλογή. Ως ιδρυτικό μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας, υλοποιούμε το Women Empowerment Roadmap, συνδιαμορφωμένο από τις γυναίκες του Ομίλου, με leadership προγράμματα, mentoring και job shadowing. Ενισχύουμε την πρώιμη επαφή των κοριτσιών με την τεχνολογία μέσω STEM δράσεων, προσφέρουμε ευέλικτα μοντέλα εργασίας για εργαζόμενους με αυξημένες ανάγκες φροντίδας και διασφαλίζουμε ίση αμοιβή για τον ίδιο ρόλο. Δημιουργούμε ένα ισότιμο εργασιακό περιβάλλον, χτίζοντας ισχυρές ομάδες και ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.»

Η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Alpha Bank, Μέλος Επιτροπής Ισότητας & Συμπερίληψης ΣΕΒ, τόνισε: «Στην Alpha Bank, η ισότητα στον εργασιακό χώρο αποτελεί έμπρακτη δέσμευση. Δεν περιοριζόμαστε σε πολιτικές, αλλά υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις που προάγουν τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και mentoring, ενισχύουμε την ένταξη και ενδυνάμωση των γυναικών εντός και εκτός τράπεζας, διευρύνοντας την παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, προσφέρουμε ουσιαστικές παροχές και ευέλικτες πρακτικές που στηρίζουν την οικογένεια και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο περιβάλλον σεβασμού, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να εξελίσσεται ισότιμα.»

Κλείνοντας τις τοποθετήσεις, ο Βασίλης Χουλιάρας, HR Director EEMEA Barilla Group, Μέλος Δ.Σ. Barilla Hellas σημείωσε: «Η ισότητα στην εργασία στη Barilla δεν αποτελεί απλώς ένα σύνθημα, αλλά ένα ταξίδι μετασχηματισμού που χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα, επιμονή, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι αλλαγές στις πολιτικές και τις διαδικασίες, στα συστήματά μας και στον τρόπο λειτουργίας μας, καθώς και οι πρωτοβουλίες για την προώθηση των γυναικών — με αποκορύφωμα την επίτευξη της ισότητας αμοιβών το 2020 — οδήγησαν σε σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Catalyst Award, που συχνά αποκαλείται και “Νόμπελ της Διαφορετικότητας”, επιβεβαιώνοντας ότι οι αλλαγές μας έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.»

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 18:46
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