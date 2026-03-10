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Περισσότεροι από 667.000 εκτοπισμένοι στον Λίβανο, αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
Ειδήσεις
18:51 - 10 Μαρ 2026

Περισσότεροι από 667.000 εκτοπισμένοι στον Λίβανο, αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι στον Λίβανο είναι εκτοπισμένοι καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων στον Λίβανο εγγράφεται σε λίστες εκτοπισμένων μέσω μιας κυβερνητικής διαδικτυακής πλατφόρμας, με μια αύξηση άνω των 100.000 ανθρώπων την τελευταία ημέρα, δήλωσε την Τρίτη η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης σε δεκάδες χωριά. «Ζωές έχουν ανατραπεί σε μαζική κλίμακα», δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Πολλοί «έφυγαν βιαστικά χωρίς σχεδόν τίποτα».

Ο Ισραηλινός ΥΠΑΜ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει μέρη του Λιβάνου ως buffer zone, κάτι που θα προκαλούσε παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Η Χεζμπολάχ είχε κάποτε 50.000 άνδρες υπό τον έλεγχό της. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο ισχυρή είναι, ωστόσο θεωρείται αποδυναμωμένη. Η πτώση του Άσαντ στη Συρία συνέβαλε επίσης στην αποδυνάμωση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ακόμη ότι, με αφορμή αυτά τα γεγονότα και την αναζωπύρωση της βίας, οι βουλευτικές εκλογές του Λιβάνου μετατέθηκαν για δύο ακόμη χρόνια, για το 2028.

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