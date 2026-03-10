ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους μαφίας

Στην αποκάλυψη της λίστας η Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το Predator, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του το κόμμα της Κουμουνδούρου: «Η αποκάλυψη, από «Το Βήμα», της λίστας που συνέταξε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, δεν δείχνει μόνο το μέγεθος του σκανδάλου των υποκλοπών: αποκαλύπτει, επιπλέον, ότι η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους αλληλοεκβιασμών, δηλαδή με όρους Μαφίας.

Στη λίστα της Αρχής περιλαμβάνονται υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι σύζυγοί τους, στελέχη της αντιπολίτευσης, δικαστικοί, διευθυντές εφημερίδων, επιχειρηματίες και πρόσωπα από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα περιλαμβάνει τα ονόματα των Ν. Δένδια, Αδ. Γεωργιάδη, Μ. Βορίδη, Γ. Γεραπετρίτη, Αντ. Σαμαρά, Θ. Πλεύρη, Β. Κικίλια, Όλγας Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαθανάση, Δ. Αβραμόπουλο, Αλ. Σδούκου, Βασιλικής Βλάχου (εισαγγελέας της ΕΥΠ), Χρ. Μπαρδάκη (οικονομικός εισαγγελέας) και πολλούς άλλους ακόμα. Επιπλέον, περιλαμβάνει ονόματα υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιακούς τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν σε υπουργούς ή υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη, όπως και τηλέφωνα εκδοτικών επιχειρήσεων.

Το γεγονός ότι όσοι και όσες περιλαμβάνονται στη λίστα της Αρχής, ήταν ενήμεροι επισήμως μέσω επιστολής από τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο της Αρχής, Κ. Μενουδάκο, αλλά ελάχιστοι έχουν κινηθεί νομικά, προκαλεί κυριολεκτικά σοκ. Και προφανώς, στους ελάχιστους, δεν υπάρχει ούτε ένας υπουργός ή βουλευτής της ΝΔ. Οι βουλευτές πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη και Χρήστος Σπίρτζης κινήθηκαν νομικά.

Λίγες μέρες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταδίκασε τους τέσσερις εμπλεκόμενους με την εταιρεία που κατείχε το παράνομο λογισμικό, η δημοσιοποίηση της λίστας θέτει νέα δεδομένα στη δυσώδη αυτή υπόθεση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλο αυτό το παρακμιακό σκηνικό, που υπονομεύει ευθέως το ίδιο το πολίτευμα της χώρας. Ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και ο ίδιος θα λογοδοτήσει».