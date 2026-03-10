ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους μαφίας
Πολιτική
18:54 - 10 Μαρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους μαφίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην αποκάλυψη της λίστας η Αρχή Προστασίας Δεδομένων για τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το Predator, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του το κόμμα της Κουμουνδούρου: «Η αποκάλυψη, από «Το Βήμα», της λίστας που συνέταξε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, δεν δείχνει μόνο το μέγεθος του σκανδάλου των υποκλοπών: αποκαλύπτει, επιπλέον, ότι η κυβέρνηση και το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργούν με όρους αλληλοεκβιασμών, δηλαδή με όρους Μαφίας.

Στη λίστα της Αρχής περιλαμβάνονται υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι σύζυγοί τους, στελέχη της αντιπολίτευσης, δικαστικοί, διευθυντές εφημερίδων, επιχειρηματίες και πρόσωπα από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα περιλαμβάνει τα ονόματα των Ν. Δένδια, Αδ. Γεωργιάδη, Μ. Βορίδη, Γ. Γεραπετρίτη, Αντ. Σαμαρά, Θ. Πλεύρη, Β. Κικίλια, Όλγας Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαθανάση, Δ. Αβραμόπουλο, Αλ. Σδούκου, Βασιλικής Βλάχου (εισαγγελέας της ΕΥΠ), Χρ. Μπαρδάκη (οικονομικός εισαγγελέας) και πολλούς άλλους ακόμα. Επιπλέον, περιλαμβάνει ονόματα υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιακούς τηλεφωνικούς αριθμούς που αντιστοιχούν σε υπουργούς ή υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη, όπως και τηλέφωνα εκδοτικών επιχειρήσεων.

Το γεγονός ότι όσοι και όσες περιλαμβάνονται στη λίστα της Αρχής, ήταν ενήμεροι επισήμως μέσω επιστολής από τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο της Αρχής, Κ. Μενουδάκο, αλλά ελάχιστοι έχουν κινηθεί νομικά, προκαλεί κυριολεκτικά σοκ. Και προφανώς, στους ελάχιστους, δεν υπάρχει ούτε ένας υπουργός ή βουλευτής της ΝΔ. Οι βουλευτές πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη και Χρήστος Σπίρτζης κινήθηκαν νομικά.

Λίγες μέρες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που καταδίκασε τους τέσσερις εμπλεκόμενους με την εταιρεία που κατείχε το παράνομο λογισμικό, η δημοσιοποίηση της λίστας θέτει νέα δεδομένα στη δυσώδη αυτή υπόθεση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για όλο αυτό το παρακμιακό σκηνικό, που υπονομεύει ευθέως το ίδιο το πολίτευμα της χώρας. Ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και ο ίδιος θα λογοδοτήσει».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει
Πολιτική

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στο «νόμο Κατσέλη»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στο «νόμο Κατσέλη»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:54

Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Αποπνικτική ατμόσφαιρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/06/2026 - 10:45

Στο χιλιοστό...

Πολιτική
15/06/2026 - 10:40

Μιχαηλίδου: Επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών - Οι δικαιούχοι

Οικονομία
15/06/2026 - 10:39

ICAP CRIF: Η ανεργία υποχωρεί, αλλά οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 10:32

ΔΑΑ: Στις αγορές με 7ετές ομόλογο €500 εκατ.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 10:22

ΓΑΙΑΟΣΕ: Μετασχηματίζει τους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας σε σύγχρονους κόμβους ανάπτυξης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 10:17

Eurobank: Νέες επαναγορές ιδίων μετοχών αξίας €6,55 εκατ.

Οικονομία
15/06/2026 - 10:13

Πρόωρη αποπληρωμή δανείων €6,9 δισ. από το πρώτο μνημόνιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 10:11

Μουντιάλ: 13 χώρες επικρίνουν τον Τσέφεριν για δηλώσεις του ότι πολλοί αγώνες της διοργάνωσης είναι αδιάφοροι

Αναλύσεις
15/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Άνοιξε ο δρόμος προς τις 2650 μονάδες; 

Οικονομία
15/06/2026 - 10:07

Προϋπολογισμός 5μηνο: Υπερεκτέλεση €2,5 δισ. στα καθαρά έσοδα - Πλεόνασμα €3,638 δισ.

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:55

Καραστάθης για σεισμό στη Μεθώνη: «Να περιμένουμε τα πρώτα 24ωρα»

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/06/2026 - 09:47

Αυξημένη ζήτηση σε υλικά υποδομών, τσιμέντο, βιομηχανικά ορυκτά και παραγόμενα συμπυκνώματα μετάλλων

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 09:35

Ασία: Ισχυρό ράλι στις αγορές μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:25

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Νησιά ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη νησιωτικότητα

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:21

Είναι... βιώσιμη η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν; Οι «γκρίζες ζώνες» - Ανάλυση WSJ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:20

«Πόλεμος» Τραμπ στη Γαλλία: Δασμοί 100% σε κρασιά και σαμπάνιες αν δεν καταργηθεί ο φόρος στις Big Tech

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:11

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά σε κοντέινερ κατοικίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 09:00

Βαθαίνει η απαισιοδοξία στον γερμανικό κατασκευαστικό κλάδο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:40

Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:30

G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 08:20

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/06/2026 - 08:16

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 08:10

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 08:06

Νικς: Τα «πέτρινα χρόνια», οι εκλάμψεις με τον Γιούινγκ και η λύτρωση

Εργασιακά
15/06/2026 - 08:03

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 07:56

Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19/6 υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ