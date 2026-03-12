United Maritime: Καθαρά έσοδα $6,6 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο - 13ο συνεχόμενο μέρισμα

Για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, τα καθαρά έσοδα είχαν διαμορφωθεί σε 10,8 εκατ. δολάρια. Η καθαρή ζημιά για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 3,8 εκατ. δολάρια, ενώ η προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά διαμορφώθηκε σε 1,5 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 1,5 εκατ. δολάρια, έναντι 5,1 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο έτους, ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε σε 37,8 εκατ. δολάρια, έναντι 45,4 εκατ. δολαρίων το 2024. Η καθαρή ζημιά για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκε σε 6,2 εκατ. δολάρια, ενώ η προσαρμοσμένη καθαρή ζημιά σε 4,1 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το δωδεκάμηνο ανήλθε σε 12,9 εκατ. δολάρια.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου (TCE) στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στα 14.129 δολάρια, ενώ για το σύνολο του έτους ανήλθε στα 13.565 δολάρια. Τα λειτουργικά έξοδα των πλοίων (OPEX) διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 6.338 δολάρια ημερησίως.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε κινήσεις αναδιάρθρωσης του στόλου και ενίσχυσης της ρευστότητας. Στις αρχές του 2026 συμφωνήθηκε η πώληση του πλοίου M/V Cretansea (τύπου Kamsarmax, κατασκευής 2009) έναντι 14,7 εκατ. δολαρίων, δημιουργώντας περίπου 6 εκατ. δολάρια καθαρής ρευστότητας μετά την αποπληρωμή του σχετικού δανεισμού.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η πώληση συμμετοχής σε νεότευκτο πλοίο υποστήριξης ενεργειακών υποδομών, με έσοδα περίπου 13 εκατ. ευρώ και κέρδος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία προχωρά παράλληλα σε επένδυση περίπου 62 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα των μεγάλων bulk carriers. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκε στον στόλο το M/V Dukeship, τύπου Capesize και κατασκευής 2010, μέσω bareboat ναύλωσης διάρκειας 18 μηνών, ενώ συμφωνήθηκε και η απόκτηση του M/V Squireship, επίσης τύπου Capesize, από τη Seanergy Maritime Holdings Corp., έναντι περίπου 29,5 εκατ. δολαρίων, με παράδοση το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 14,6 εκατ. δολάρια, τα ίδια κεφάλαια σε 56,5 εκατ. δολάρια, ενώ η λογιστική αξία του στόλου εκτιμάται περίπου στα 100 εκατ. δολάρια.

Ο στόλος της United Maritime αποτελείται σήμερα από έξι πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (1 Capesize, 2 Kamsarmax και 3 Panamax), με συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 577.750 dwt. Μετά την πώληση του M/V Cretansea και την παραλαβή του M/V Squireship, ο στόλος θα αποτελείται από δύο Capesize, ένα Kamsarmax και τρία Panamax, με συνολική χωρητικότητα περίπου 666.260 dwt.