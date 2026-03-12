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Δένδιας από Σόφια: Περήφανος που ελληνικά Patriot και F-16 καλύπτουν τον βουλγαρικό εναέριο χώρο
Πολιτική
17:42 - 12 Μαρ 2026

Δένδιας από Σόφια: Περήφανος που ελληνικά Patriot και F-16 καλύπτουν τον βουλγαρικό εναέριο χώρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 τη Σόφια, μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του Atanas Zapryanov. Κατά την έναρξη της επίσκεψής του ο Έλληνας Υπουργός έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov.

Ο κ. Δένδιας μετέβη στη συνέχεια στο Υπουργείο Άμυνας της Βουλγαρίας, όπου μετά την επίσημη υποδοχή συναντήθηκε με τον ομόλογό του. Στη συνάντηση υπογραμμίσθηκε η κοινή βούληση για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας. Συμφωνήθηκε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας, κυρίως στο πλαίσιο του Κανονισμού SAFE, για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τις κοινές δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Zapryanov Atanas,

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να έρθω στη Σόφια και ευχαριστώ για την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρωθυπουργό, κύριο Andrey Gyurov.

Είχα έρθει δυο φορές στη Σόφια ως Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μεγάλη μου χαρά που έρχομαι μια τρίτη φορά ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρομαι επίσης που και ο καιρός με καλοδέχεται. Κάτι σημαίνει κι αυτό κατά την άποψη μου για τις σχέσεις μας.

Εμείς όπως ξέρετε ότι πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή διάσταση των σχέσεων μας με τη Βουλγαρία. Μέσω της «Ατζέντας της Θεσσαλονίκης το 2003», πρωτοστατήσαμε τότε για να γίνει και η Βουλγαρία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και βεβαίως, είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τώρα μαζί στον τομέα της Άμυνας. Θεωρούμε ότι είχαμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε, αγαπητέ μου Atanas, στο αίτημα σου – στο αίτημα της Βουλγαρίας – για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των απειλών που η Βουλγαρία αντιμετωπίζει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Και είμαι πολύ υπερήφανος και ευτυχής που μια πυροβολαρχία PATRIOT καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του βουλγαρικού εναέριου χώρου από πυραυλικές απειλές και ένα ζεύγος ελληνικών F-16 καλύπτει το σύνολο του βουλγαρικού εναέριου χώρου, από οποιαδήποτε άλλη απειλή, συμπεριλαμβανομένων των drones.

Επίσης, έχω στείλει δυο Ανώτατους Αξιωματικούς για να υπάρχει συντονισμός με το Κέντρο Επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σήμερα, συζητήσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ μας, πέραν της παρούσας κρίσης.

Καταρχήν, όπως ελέχθη και από τον Βούλγαρο ομόλογο μου, για το θέμα της κινητικότητας. Και πράγματι την πρωτοβουλία την έχουν τα Υπουργεία Μεταφορών, αλλά ενδιαφέρει πολύ και τα Υπουργεία Άμυνας.

Υπάρχουν δύο επιστολές που φέρουν την υπογραφή μου, για την επέκταση του δικτύου αγωγών και για τη δημιουργία αναγνωρισμένου στρατιωτικού διαδρόμου, και μάλιστα, αγαπητέ μου Atanas, η δεύτερη φέρει και τη δική σου υπογραφή.

Συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί για να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας και με τους Ρουμάνους συνάδελφους μας, ώστε ό,τι πρέπει να γίνει να ολοκληρωθεί το γρηγορότερο δυνατόν.

Συζητήσαμε, επίσης, για το θέμα της καινοτομίας στην Άμυνα και τον κανονισμό SAFE. Νομίζω ότι ο κανονισμός SAFE χρειάζεται μεταρρύθμιση εν όψει του SAFE II. Χαίρομαι που είχαμε κοινές απόψεις για το ζήτημα αυτό και για το πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, ώστε συνομιλώντας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος και του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Εμείς, στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε μια ατζέντα που την ονομάζουμε «Ατζέντα 2030», συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια ολιστική προσέγγιση που την ονομάζουμε «Ασπίδα του Αχιλλέα». Κομμάτι αυτής της ολιστικής προσέγγισης είναι και το anti-drone σύστημα «Κένταυρος» που χρησιμοποιούμε ήδη. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στην Ερυθρά Θάλασσα και έξω από την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει όμως, γενικά, η συνεργασία με το βουλγαρικό οικοσύστημα καινοτομίας, στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης.

Οι δύο χώρες μας δεν είμαστε «μεγάλες χώρες», κατά συνέπεια η επικοινωνία μεταξύ των οικοσυστημάτων αμυντικής καινοτομίας νομίζω ότι έχει να προσφέρει και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά και στην Ευρώπη.

Και πάλι ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή. Είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στη Σόφια για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στο πλαίσιο του γεύματος εργασίας που θα ακολουθήσει.

Σας ευχαριστώ θερμά».

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