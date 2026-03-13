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Seanergy: Δύο νέα νεότευκτα Capesize στην Ιαπωνία και πώληση παλαιότερου πλοίου
Ναυτιλία
08:22 - 13 Μαρ 2026

Seanergy: Δύο νέα νεότευκτα Capesize στην Ιαπωνία και πώληση παλαιότερου πλοίου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Την ενίσχυση του επενδυτικού της προγράμματος με την απόκτηση δύο ακόμη νεότευκτων πλοίων τύπου Capesize ανακοίνωσε η Seanergy Maritime Holdings Corp., στο πλαίσιο της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου της. Παράλληλα, η εταιρεία συμφώνησε την πώληση παλαιότερου πλοίου, ανακατανέμοντας κεφάλαια προς πιο σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά πλοία.

Με τις νέες συμφωνίες, το πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων της εταιρείας επεκτείνεται πλέον σε πέντε πλοία τύπου Capesize και Newcastlemax, συνολικής αξίας περίπου 384 εκατ. δολαρίων.

Η Seanergy προχώρησε στην απόκτηση ενός νεότευκτου Capesize χωρητικότητας 181.500 dwt, εξοπλισμένου με scrubber, το οποίο θα κατασκευαστεί σε ιαπωνικό ναυπηγείο και αναμένεται να παραδοθεί περίπου στα μέσα του 2027. Παράλληλα εξασφάλισε ένα δεύτερο πλοίο ίδιων προδιαγραφών μέσω δεκαετούς σύμβασης bareboat charter, με παράδοση στις αρχές του 2029. Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα εξαγοράς του πλοίου από το πέμπτο έτος της σύμβασης έως τη λήξη της.

Το συνολικό κόστος απόκτησης των δύο πλοίων εκτιμάται περίπου στα 158 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής άσκησης του δικαιώματος αγοράς για το δεύτερο πλοίο.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία συμφώνησε την πώληση του M/V Squireship, πλοίου Capesize κατασκευής 2010 και χωρητικότητας 170.018 dwt, στην United Maritime Corporation έναντι 29,5 εκατ. δολαρίων, με παράδοση μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σταμάτης Τσαντάνης, ανέφερε ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής ανανέωσης του στόλου, με μεταφορά κεφαλαίων από παλαιότερα πλοία σε νεότερα και πιο αποδοτικά. Όπως σημείωσε, η εξασφάλιση θέσεων κατασκευής σε ιαπωνικά ναυπηγεία για την περίοδο 2027–2029 θεωρείται σημαντική, καθώς η διαθεσιμότητα νέων ναυπηγικών θέσεων παραμένει περιορισμένη διεθνώς.

Συνολικά, μαζί με προηγούμενες παραγγελίες που έχουν τοποθετηθεί σε κινεζικά ναυπηγεία, η Seanergy αναμένει την παραλαβή πέντε νέων πλοίων τα επόμενα χρόνια: τρία το 2027, ένα το 2028 και ένα στις αρχές του 2029.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, το Ανώτατο Δικαστήριο των Νήσων Μάρσαλ επικύρωσε την απόρριψη της αγωγής της Sphinx Investment Corp., εταιρείας που συνδέεται με τον εφοπλιστή Γιώργος Οικονόμου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη δικαστική απόφαση υπέρ της Seanergy και θέτοντας τέλος στη σχετική υπόθεση.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp., δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των πλοίων Capesize για τη μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου. Σήμερα διαθέτει στόλο 20 πλοίων (2 Newcastlemax και 18 Capesize) με συνολική χωρητικότητα περίπου 3,63 εκατ. dwt. Μετά την πώληση του Squireship και την παραλαβή των νέων πλοίων, ο στόλος αναμένεται να αυξηθεί σε 24 πλοία, με συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 4,4 εκατ. dwt.

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