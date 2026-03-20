ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνικός εμπορικός στόλος: Αύξηση πλοίων κατά 1,3% τον Ιανουάριο 2026

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Ιανουάριο 2026.

Ειδικότερα: Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%. Αύξηση κατά 1,0% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου έτους 2025 προς τον Ιανουάριο 2024.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,6% τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2025. Μείωση 2,3% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου έτους 2025 προς τον Ιανουάριο 2024.