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ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνικός εμπορικός στόλος: Αύξηση πλοίων κατά 1,3% τον Ιανουάριο 2026
Ναυτιλία
12:33 - 20 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνικός εμπορικός στόλος: Αύξηση πλοίων κατά 1,3% τον Ιανουάριο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Ιανουάριο 2026.      

Ειδικότερα:

  • Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%. Αύξηση κατά 1,0% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου έτους 2025 προς τον Ιανουάριο 2024.
  • Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,6% τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2025. Μείωση 2,3% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου έτους 2025 προς τον Ιανουάριο 2024.

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