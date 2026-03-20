Σφοδρή σύγκρουση Μαρινάκη – Τζανακόπουλου για το «Athens Alitheia Forum»: Αποφασίσαμε να μην μείνουμε απαθείς

Η αντίδραση που προκλήθηκε γύρω από την πρωτοβουλία για συζήτηση σχετικά με την παραπληροφόρηση και τον τοξικό λόγο οφείλεται στο γεγονός ότι «αποφασίσαμε να μην παραμένουμε αδρανείς», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος σχετικά με το συνέδριο «Athens Alitheia Forum», που τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η έντονη κριτική προς το συνέδριο πηγάζει από την αμφισβήτηση του δικαιώματος της κυβέρνησης να διοργανώνει έναν ανοιχτό διάλογο για την παραπληροφόρηση. Όπως σημείωσε, η στάση αυτή, κατά την άποψή του, εγείρει ζητήματα σχετικά με τη σχέση της αντιπολίτευσης με τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ερώτηση του κ. Τζανακόπουλου ως πολιτική ευκαιρία για να αναδείξει τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση.

Αναφερόμενος σε προηγούμενη αντιπαράθεση με δημοσιογράφο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι προχώρησε σε νομικές ενέργειες για την προάσπιση της φήμης του, απορρίπτοντας κατηγορίες περί πιέσεων προς τα ΜΜΕ. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές, όπως η κατάργηση της απλής δυσφήμισης, και επικαλέστηκε θετικές αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ελευθερία του Τύπου.

Στρέφοντας τα πυρά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για πρακτικές του παρελθόντος που περιλάμβαναν νομικές ενέργειες κατά δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι τέτοιες κινήσεις είχαν ανακοινωθεί ακόμη και από κυβερνητικά στελέχη της περιόδου εκείνης. Όπως ανέφερε, το ζήτημα δεν είναι η νομιμότητα των προσφυγών στη Δικαιοσύνη, αλλά η πολιτική στάση απέναντι στην κριτική και τη δημόσια αντιπαράθεση.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζανακόπουλος άσκησε έντονη κριτική στη διοργάνωση του συνεδρίου, κάνοντας λόγο για αντίφαση με τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Όπως σημείωσε, η συμμετοχή μεγάλου αριθμού κυβερνητικών στελεχών μεταξύ των ομιλητών εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο διασφαλίζεται ο πλουραλισμός και ο ουσιαστικός διάλογος. Παράλληλα, κατηγόρησε μέλη της κυβέρνησης ότι με τη δημόσια στάση τους ενισχύουν τον τοξικό λόγο και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης είχε εκφράσει την άποψη ότι το συγκεκριμένο συνέδριο θα πρέπει να καθιερωθεί ως θεσμός, επιμένοντας ότι όλες οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τη νομοθεσία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία στη «Διαύγεια». Τόνισε, επίσης, ότι οι εταιρείες που επιλέχθηκαν διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων.

Απαντώντας σε αιχμές για τη διαδικασία ανάθεσης και για προσωπικές σχέσεις με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν έχει αποκρύψει προσωπικές γνωριμίες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για επαγγελματικές συνεργασίες με εταιρείες που δραστηριοποιούνται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, επισήμανε ότι το κόστος του συνεδρίου αφορούσε τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και καλύφθηκε με όρους που προβλέπει ο νόμος και σε επίπεδα χαμηλότερα της αγοράς.