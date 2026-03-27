Παπασταύρου: Αναμένει αποκλιμάκωση τιμών και επιστροφή σε πιο ομαλές συνθήκες

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, την πορεία των υδρογονανθράκων, αλλά και για την πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Open επισήμανε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, τονίζοντας ότι η ενέργεια δεν αποτελεί απλώς έναν οικονομικό παράγοντα, αλλά συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ κάθε κράτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σημασία αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική που έχει χαράξει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Αναφερόμενος στις επαφές του στις ΗΠΑ, σημείωσε ότι συναντήθηκε με τη διοίκηση των Chevron και ExxonMobil, με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη του κλάδου. Τόνισε ότι η κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-HelleniQ Energy έχει ήδη προχωρήσει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη μίσθωση γεωτρύπανου, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο το πρώτο τρίμηνο του 2027. Όπως διευκρίνισε, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο «Stena Drill Max» αναμένονται εντός Απριλίου, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι διαδικασίες για τη βασική περιβαλλοντική μελέτη, υπογραμμίζοντας την επιτάχυνση των ενεργειών.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επεσήμανε ότι η διεθνής συγκυρία οδηγεί τις χώρες στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών και ενεργειακού μείγματος, τονίζοντας πως η εξάρτηση από μία μόνο πηγή δημιουργεί κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που λειτουργεί ως σημαντική ασπίδα.

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε στοχευμένα μέτρα στήριξης των πολιτών, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η βασική επιδίωξη παραμένει η προστασία της κοινωνικής συνοχής, όπως συνέβη και σε προηγούμενες κρίσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων, εφόσον απαιτηθεί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών και επιστροφή σε πιο ομαλές συνθήκες.

Τέλος, αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, προαναγγέλλοντας ουσιαστική πρόοδο εντός του 2026. Όπως εξήγησε, η αποθήκευση συμβάλλει τόσο στη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος όσο και στη δυνατότητα αξιοποίησης φθηνότερης ενέργειας σε περιόδους αυξημένων τιμών.