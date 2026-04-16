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Διακοπή δρομολογίων Μυτιλήνη–Αϊβαλί λόγω κινητοποιήσεων κτηνοτρόφων έως τις 22/4
Ναυτιλία
13:28 - 16 Απρ 2026

Διακοπή δρομολογίων Μυτιλήνη–Αϊβαλί λόγω κινητοποιήσεων κτηνοτρόφων έως τις 22/4

Reporter.gr Newsroom
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Διακόπτονται έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν τη Μυτιλήνη με το Αϊβαλί, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν σήμερα ναυτιλιακοί και τουριστικοί πράκτορες της Λέσβου από τις τουρκικές εταιρείες που εκτελούν τη γραμμή.

Όπως έγινε γνωστό, η απόφαση ελήφθη λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης που επικρατεί στο λιμάνι της Μυτιλήνης, εξαιτίας των κινητοποιήσεων κτηνοτρόφων, οι οποίοι αντιδρούν στα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας αποφασίστηκε η εκτέλεση ενός έκτακτου δρομολογίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Έλληνες εκδρομείς που βρίσκονταν στην Τουρκία, Τούρκοι επισκέπτες που παρέμειναν στη Λέσβο, καθώς και ταξιδιώτες από τη βόρεια Ελλάδα που είχαν επισκεφθεί το νησί για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Λαμπροτρίτης στη Μονή Αγίου Ραφαήλ.

Οι τελευταίοι επιστρέφουν στην ηπειρωτική Ελλάδα μέσω οδικής διαδρομής από την Αλεξανδρούπολη.

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