Στήριξη €55-57 εκατ. στην ακτοπλοΐα για να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων

Στα 55-57 εκατ. ευρώ ανέρχεται η δέσμη μέτρων στήριξης της ακτοπλοΐας που παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των εισιτηρίων και να διατηρηθεί η ομαλή σύνδεση της νησιωτικής χώρας.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του κόστους των καυσίμων επιβαρύνουν άμεσα τη λειτουργία των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Βασική επιδίωξη, όπως είπε, είναι να μη μεταφερθεί το πρόσθετο κόστος στους επιβάτες και να παραμείνουν οι θαλάσσιες μετακινήσεις σε προσιτά επίπεδα για τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια στην τιμή του πετρελαίου ανά βαρέλι μπορεί να προσθέτει έως και 10 εκατ. ευρώ μηνιαίως στο λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων. Η συνολική επιβάρυνση από την παρούσα κρίση εκτιμάται ήδη μεταξύ 36 και 40 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης, το κράτος αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη εφαρμόζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να στηριχθεί ο κλάδος χωρίς να μετακυλίεται το επιπλέον βάρος στους επιβάτες, ενώ παράλληλα διατηρείται σταθερότητα στην αγορά.

Η ρύθμιση αφορά κοινωνικές κατηγορίες που δικαιούνται ήδη μειωμένο εισιτήριο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι φοιτητές με έκπτωση 50%, τα παιδιά με εκπτώσεις έως 75% ή πλήρη απαλλαγή ανάλογα με την ηλικία, οι πολύτεκνοι με έκπτωση 50%, τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με έκπτωση 50%, οι άποροι με πλήρη απαλλαγή, καθώς και οι συνοδοί τους. Καλύπτονται επίσης ειδικές κατηγορίες, όπως οι μόνιμοι κάτοικοι μικρών νησιών, στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, η στόχευση είναι να διατηρηθούν στο σύνολό τους οι ισχύουσες εκπτώσεις χωρίς νέα επιβάρυνση για τους πολίτες και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η παρέμβαση αυτή συνδέεται με την ανάγκη στήριξης ενός κρίσιμου τομέα για την οικονομία και την καθημερινότητα των νησιωτικών περιοχών, σε μια συγκυρία κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές και την πρόσβαση στα νησιά.