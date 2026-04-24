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Υπουργείο Ναυτιλίας: Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης με την «Lloyd’s Register Group Limited»
Ναυτιλία
22:15 - 24 Απρ 2026

Υπουργείο Ναυτιλίας: Υπογραφή συμφωνίας εξουσιοδότησης με την «Lloyd’s Register Group Limited»

Reporter.gr Newsroom
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Την 24η Απριλίου 2026 υπεγράφη συμφωνία εξουσιοδότησης, μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναγνωρισμένου Οργανισμού «Lloyd’s Register Group Limited». Η νέα διμερής συμφωνία έχει τετραετή ισχύ με έναρξη από την 04η Μαΐου 2026.

Το Υπουργείο εκπροσωπήθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια.

Η συμφωνία διέπει την ανάθεση στον Αναγνωρισμένο Οργανισμό, υπηρεσιών προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία, για την επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων ελληνικής σημαίας, καθώς και τις εταιρείες αυτών.

Η ανανέωση της εξουσιοδότησης ενός διεθνούς κύρους Αναγνωρισμένου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 391/2009 Οργανισμού, εντεταγμένου στη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS), επιβεβαιώνει την υψηλή θέση της χώρας μας στην παγκόσμια ναυτιλία, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης και ενισχύει την ποιότητα του ελληνικού νηολογίου και τη διεθνή εμπιστοσύνη προς την ελληνική ναυτιλία.

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