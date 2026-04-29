Η Celestyal ανακοινώνει ένα ημερήσιο «Flash Sale» με προσφορές από 179€

Η Celestyal ανακοίνωσε ένα ημερήσιο «Flash Sale», με προσφορές για περιορισμένη διάρκεια που αφορούν επιλεγμένες κρουαζιέρες, καθώς η εταιρεία γιορτάζει την επανέναρξη του προγράμματός της στη Μεσόγειο.

Η καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει για 24 ώρες στις 30 Απριλίου 2026, θα περιλαμβάνει 25 κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά για τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Συγκεκριμένα

περιλαμβάνει:

• 17 αναχωρήσεις για τις κρουαζιέρες τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά

Ελληνικά Νησιά», με αφετηρία και επιστροφή στην Αθήνα με το Celestyal Discovery, και τιμές

που ξεκινούν από 179€ ανά άτομο.

• Οκτώ αναχωρήσεις της κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα», με

αφετηρία και επιστροφή στην Αθήνα με το Celestyal Journey, και τιμές που ξεκινούν από 429€

ανά άτομο.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στο homeport από την Αθήνα και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επιβάτες μας για τη θερινή περίοδο. Το Flash Sale είναι μια γιορτή, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξασφαλίσουν εξαιρετική αξία σε κρουαζιέρες των επόμενων εβδομάδων.»

«Η ζήτηση για τα ελληνικά νησιά παραμένει απίστευτα ισχυρή. Αυτές οι κρουαζιέρες αναδεικνύουν αυτό που κάνουμε καλύτερα, συνδυάζοντας εμβληματικούς προορισμούς με λιγότερο γνωστά λιμάνια, όλα μέσα από τη χαρακτηριστική casual premium εμπειρία μας και την προσωπική μας εξυπηρέτηση.»

Οι τιμές περιλαμβάνουν γεύματα και απεριόριστα αναψυκτικά στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, βασικό Wi-Fi, όλα τα λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Η προσφορά «Flash Sale» εντάσσεται επίσης στο μήνυμα της Celestyal «Ταξιδέψτε με Σιγουριά», προσφέροντας στους επιβάτες μεγαλύτερη σιγουριά κατά την κράτηση. Αυτό περιλαμβάνει ευέλικτους όρους κράτησης και 24ωρη υποστήριξη επιβατών εν πλω.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.