Νέες παραγγελίες πλοίων $32 δισ. από Έλληνες διαχειριστές

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Νέες παραγγελίες συνολικής αξίας 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποίησαν οι Έλληνες διαχειριστές κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, επιβεβαιώνοντας την ηγετική τους θέση στην παγκόσμια ναυπηγική αγορά. Με συνολικά 102 νέα πλοία υπό παραγγελία μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026, η ελληνική παρουσία αντιστοιχεί στο 24% της διεθνούς δραστηριότητας, σημειώνοντας εκρηκτική άνοδο 209% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι Πρωταγωνιστές και οι Παραγγελίες

Το επενδυτικό αυτό κρεσέντο επικεντρώθηκε κυρίως στα κοντέινερ και στα δεξαμενόπλοια, τα οποία αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος της δραστηριότητας. Αναλυτικά:

Η Costamare Inc., υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης με 16 νέα containerships σε κινεζικά ναυπηγεία. Οι παραγγελίες αυτές συνοδεύονται από μακροχρόνιες ναυλώσεις με την COSCO, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν έσοδα ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Genco Shipping & Trading, εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του στόλου ξηρού φορτίου. Τον Απρίλιο του 2026, η Genco Shipping & Trading συμφώνησε για την αγορά ενός Capesize πλοίου (182.000 dwt, κατασκευής 2019) με παράδοση τον Ιούνιο, ενώ παράλληλα πούλησε δύο παλαιότερα Supramax πλοία για τη χρηματοδότηση της ανανέωσης.

Στον τομέα των Tankers, καταγράφηκαν 63 νέες παραγγελίες (αύξηση 385% ετησίως), με έμφαση σε πλοία τύπου VLCC (24 μονάδες) και Suezmax (23 μονάδες).

Στον τομέα των LNG, σημαντική παρουσία καταγράφεται από ονόματα όπως οι Μαρία και Άννα Αγγελικούση (Maran Gas), Alpha Gas, Tsakos Energy Navigation και TMS Cardiff Gas.

Η Ολική Επαναφορά των Ελληνικών Τραπεζών

Μια από τις πλέον αξιοσημείωτες εξελίξεις του 2026 είναι η δυναμική επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Μετά από χρόνια εσωστρέφειας, οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζουν συνεχή άνοδο στα χαρτοφυλάκιά τους, με την Jefferies και άλλους αναλυτές να προβλέπουν υψηλή κερδοφορία και σημαντική αύξηση των χορηγήσεων για το 2026.

Οι ελληνικές τράπεζες ανακτούν ρόλο πρωταγωνιστή, προσφέροντας ανταγωνιστικά πακέτα χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τις μεγάλες ναυπηγήσεις.

Λύσεις Καυσίμων και Ενεργειακή Μετάβαση

Η στρατηγική των διαχειριστών εστιάζει πλέον σε "πράσινες" τεχνολογίες για τη διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας των πλοίων.

Το LNG παραμένει η βασική επιλογή μετάβασης, με την Atlas Maritime να παραλαμβάνει πλοία μεταφοράς LNG διπλού καυσίμου (Dual Fuel).

Η Costamare επιλέγει προδιαγραφές "Methanol-Ready" για πολλά από τα νέα της containerships, επιτρέποντας την ευκολότερη μετάβαση σε πράσινη μεθανόλη στο μέλλον.

Επίσης υπάρχουν ήδη παραγγελίες για πλοία ξηρού φορτίου που θα χρησιμοποιούν αμμωνία ως καύσιμο (Ammonia Dual Fuel), με ορίζοντα παράδοσης το 2029-2030.

Η ελληνική ναυτιλία το 2026 δεν επενδύει απλώς σε νέα πλοία, αλλά στην τεχνολογική πρωτοπορία και την οικονομική αυτονομία, με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να επιστρέφει σε ρόλο κεντρικού πυλώνα αυτής της ανάπτυξης.