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Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:49 - 04 Μάι 2026

Μικτά αποτελέσματα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές παρουσιάζουν σήμερα (4/5) μικτά αποτελέσματα στην έναρξη της νέας εβδομάδας συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πιθανή αναζωπύρωση των διατλαντικών εμπορικών εντάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος οριακά πάνω από το μηδέν και συγκεκριμένα στις 611,78 μονάδες, με τους περισσότερους βασικούς δείκτες να κινούνται σε «αναζήτηση κατεύθυνσης».

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,24% στις 24,351.14 μονάδες. Στον αντίποδα, ο CAC της Γαλλίας υποχωρεί κατά 0,25% στις 8,094.73 μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, μικρές απώλειες καταγράφει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,14% στις 10,363.93 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου καταγράφει οριακή άνοδο 0,08% στις 48,282.50 μονάδες, ενώ αντίθετα ο ισπανικός IBEX υποχωρεί 0,34% στις 17,721.00 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες κινούνται ανοδικά, με τις τηλεπικοινωνίες να πρωταγωνιστούν, σημειώνοντας άνοδο 1,2%. Σε αυτό το πλαίσιο, η Nokia καταγράφει άλμα 7% στις πρώτες συναλλαγές, με τα κέρδη της φινλανδικής εταιρείας από την αρχή του έτους να ξεπερνούν πλέον το 100%, αφού η Inseego ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα εξαγοράσει τη δραστηριότητα σταθερής ασύρματης πρόσβασης της Nokia.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σημειώνουν πτώση 1,6% στις πρώτες συναλλαγές, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές ως προς την αντίδρασή της.

Κατ' επέκταση, η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Continental βρίσκεται στον πυθμένα του Stoxx 600, σημειώνοντας πτώση 5,2% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ η Mercedes-Benz υποχωρεί κατά 1,9% και η Volkswagen κινούνταν χαμηλότερα κατά 1,7%.

Η νέα απειλή για δασμούς έρχεται παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το Φεβρουάριο, η οποία ακύρωσε μεγάλο μέρος της εμπορικής πολιτικής δασμών του Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε επίσης ένα νέο σχέδιο για την «απελευθέρωση» πλοίων που δεν έχουν καταφέρει να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Σχέδιο Ελευθερία», ενδέχεται να περιλαμβάνει 15.000 στρατιώτες, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και 100 αεροσκάφη που θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία μέσω του κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε νωρίς τη Δευτέρα ότι ένα πλοίο επλήγη από βλήματα βόρεια της πόλης Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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