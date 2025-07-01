Πολωνία: Προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι με Γερμανία και Λιθουανία από 7 Ιουλίου

Η Πολωνία θα εισαγάγει προσωρινούς ελέγχους στα σύνορα με τη Γερμανία και τη Λιθουανία στις 7 Ιουλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη (1/7) ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Η συζήτηση για τη μετανάστευση στη χώρα έχει γίνει όλο και πιο έντονη τις τελευταίες εβδομάδες, με ακροδεξιούς ακτιβιστές να αρχίζουν να οργανώνουν περιπολίες κατά μήκος των συνόρων με τη Γερμανία.

«Θεωρούμε ότι η προσωρινή επανεισαγωγή των ελέγχων είναι απαραίτητη για να μειωθούν στο ελάχιστο οι ανεξέλεγκτες ροές μεταναστών στα πολωνο-γερμανικά σύνορα», δήλωσε ο Τουσκ.

Η Πολωνία αντιμετωπίζει αυτό που αποκαλεί μεταναστευτική κρίση, η οποία, όπως ισχυρίζεται, οργανώνεται από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία στα ανατολικά σύνορά της από το 2021. Και οι δύο χώρες αρνούνται ότι ενθαρρύνουν τους μετανάστες να περάσουν τα σύνορα.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Γερμανία

Υπενθυμίζεται ότι η Γερμανία είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι θα παρατείνει τους δικούς της προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους για έξι μήνες.

Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι η Γερμανία θέλει να διατηρήσει το σύστημα ανοιχτών συνόρων Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διαβατήρια, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν δεν καταχραστεί από εγκληματίες που διακινούν μετανάστες.

«Γνωρίζουμε ότι η πολωνική κυβέρνηση θέλει, επίσης, να επιβάλει συνοριακούς ελέγχους με τη Λιθουανία, προκειμένου να περιορίσει τις παράνομες διαβάσεις των συνόρων από τη Λιθουανία προς την Πολωνία», δήλωσε ο Μερτς και συνέχισε: «Έχουμε λοιπόν ένα κοινό πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε μαζί».