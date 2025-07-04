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Θεοδωρικάκος: Το «Made in Greece» με την Εθνική Πολιτική Ποιότητας γίνεται διεθνές σήμα αξιοπιστίας και ασφάλειας
Οικονομία
17:48 - 04 Ιουλ 2025

Θεοδωρικάκος: Το «Made in Greece» με την Εθνική Πολιτική Ποιότητας γίνεται διεθνές σήμα αξιοπιστίας και ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
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«Νομοθετούμε την Εθνική Πολιτική Ποιότητας, ώστε το Made in Greece να καταστεί διεθνώς σήμα αξιοπιστίας, ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών μας», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στη Βουλή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» τόνισε ότι: «Η πιστοποιημένη ποιότητα είναι στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Εξοπλίζουμε τη χώρα με σύγχρονα εργαλεία, θεσμική αρτιότητα, ψηφιακές υποδομές που αποτελούν σημείο αναφοράς» και αναφέρθηκε στην Θέσπιση της Εθνικής Πολιτικής Ποιότητας που έχει ως στόχο να ενοποιήσει και να οργανώσει σε σύγχρονη βάση τις υποδομές ποιότητας της χώρας, να καλλιεργήσει κουλτούρα ασφάλειας, καινοτομίας, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε πως καθιερώνεται η Κυβερνητική Επιτροπή Ποιότητας, ένα συλλογικό όργανο διαμόρφωσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και έγκρισης. Για πρώτη φορά, όπως είπε, η χώρα αποκτά συντονισμένη στρατηγική σε επίπεδο κυβέρνησης και όχι μεμονωμένων φορέων.

Για το θέμα των δημόσιων συμβάσεων, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην υλοποίησή τους.

«Δημιουργούμε σώμα εξειδικευμένων επαγγελματιών, δημοσίων υπαλλήλων στις δημόσιες συμβάσεις, για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας και την καλύτερη και πιο διαφανή διαχείριση του δημοσίου χρήματος», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα των ανελκυστήρων, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «δεν είναι μια γραφειοκρατική ιστορία, είναι θέμα ασφάλειας, ζήτημα ζωής για όλους τους πολίτες και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι». Και επισήμανε πως μέχρι τις 30 Νοεμβρίου σε μια ψηφιακή πλατφόρμα θα πρέπει όλοι να καταγράψουν τα ασανσέρ τους και όταν θα υπάρχει η εικόνα των δεδομένων, θα οριστούν χρονοδιαγράμματα σε ό,τι αφορά στην πιστοποίησή τους.

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