Δήμος Αθηναίων - Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών: Θέλεις να γίνει η γειτονιά σου πιο προσβάσιμη;

Ο Δήμος Αθηναίων δίνει χαρτί και μολύβι στους πολίτες για να σχεδιάσουν την «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών». Το πρόγραμμα Διαβουλεύσεων και Συμμετοχικών Εργαστηρίων ξεκινά την Πέμπτη 10 Ιουλίου, 18:30, από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η “Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών” έρχεται στην Αθήνα, δίνοντας νέα πνοή στον αστικό ιστό της πόλης μας. Είναι ένα μοντέλο που έχει εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις του εξωτερικού με επιτυχία, όπως στο Παρίσι, στη Βαρκελώνη, στη Μελβούρνη και στη Σαγκάη. Δημιουργούμε γειτονιές προσβάσιμες και λειτουργικές. Θέλουμε κάθε κάτοικος να έχει δίπλα του ό,τι χρειάζεται — εκπαίδευση, υγεία, πράσινο, πολιτισμό. Όλα σε απόσταση 15 λεπτών από το σπίτι του, χωρίς τη χρήση ΙΧ. Με τη συμμετοχή των πολιτών, ΑλλάΖΟΥΜΕ την πόλη».

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου, τόνισε: «Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επτά εργαστήρια σχεδιασμού και χαρτογράφησης και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, καθώς και ανοικτές δράσεις ενημέρωσης και διαλόγου με τους κατοίκους. Η “Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών” αποτελεί μια νέα αστική αντίληψη. Με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, θα εντοπιστούν “κέντρα”, “συνδέσεις” και άξονες σε κάθε Δημοτική Κοινότητα και θα προταθούν άμεσες παρεμβάσεις υψηλής αποτελεσματικότητας όπως πεζοδιαβάσεις, διαπλατύνσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα έχουμε έτσι μια προτεραιοποιημένη βάση για επόμενα έργα αναβάθμισης του δημόσιου χώρου».

Τι είναι η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών»

Είναι μια γειτονιά στην οποία ενθαρρύνεται το περπάτημα και η μετακίνηση με ήπια και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς, όπου συνδέονται τα σημεία κοινωνικής και καθημερινής ζωής, όπως πάρκα, σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι πολιτισμού και ψυχαγωγίας, Δημοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ, κ.α., με περιπατητικές ή ποδηλατικές διαδρομές 15 λεπτών. Δημιουργούμε έτσι, διαδρομές φιλικές για τους πεζούς, τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα, ώστε να πηγαίνουν στα βασικά σημεία ενδιαφέροντός τους, αποφεύγοντας τη χρήση του ΙΧ που επιβαρύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής.

Μάθε πώς θα συμμετέχεις

Έλα την Πέμπτη 10 Ιουλίου στις 18:30, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να μας πεις την άποψή σου και να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη που θέλουμε.

Όσοι δεν καταφέρουν να παραστούν, θα μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά μέσω online ερωτηματολογίου, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, στην πλατφόρμα: https://platform.participatorylab.org/enroll/category/geitonies15

Με την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης και των Εργαστηρίων, τα αποτελέσματα θα ομαδοποιηθούν, θα ταξινομηθούν και θα παραχθεί το απαραίτητο υλικό επιλογών των ζωνών – διαδρόμων παρέμβασης, ώστε να προχωρήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και η «Ανοιχτή Γειτονιά 15 λεπτών» να γίνει πράξη.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Αθήνα 9,84, ο σταθμός της πόλης.