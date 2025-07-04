Χρηματιστήριο: Άντεξε τους κραδασμούς και εδραιώθηκε πάνω από τις 1.900 μονάδες

Έστω και χωρίς να εντυπωσιασεί το Χρηματιστήριο Αθηνών έκανε το 4 στα 4 στις συνεδριάσεις του Ιουλίου και εδραιώθηκε πάνω από τις 1.900 μονάδες.

Ο ΓΔ είχε απώλειες στο μεγαλύτερο διάστημα της συνεδρίασης της Παρασκευής (4/7) και όλα έδειχναν πως οδεύουμε σε μία συγκρατημένη κατοχύρωση κερδών. Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, υπήρξε αντίδραση των αγοραστών που έφεραν το θετικό πρόσημο.

Παρότι οι τράπεζες έβαλαν φρένο στο δικό τους πάρτι, το Χρηματιστήριο βρήκε εναλλακτικές πηγές "ενέργειας" για να κλείσει στα πράσινα για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Τα εβδομαδιαία κέρδη ανήλθαν σε 2,19% ανεβάζοντας την επίδοση για το έτος στο +30,51%.

Για παράδειγμα, η σταθερά καλή ΕΕΕ (+1,96%), αλλά και ο ΟΛΠ (+5,24%) με την ΚΡΙ (3,87%) βοήθησαν σημαντικά στο να γείρει η πλάστιγγα υπέρ των αγοραστών. Αξιοσημείωτη επίσης η επίδοση για τη ΔΕΗ αλλά και τον ΣΑΡ. Παράλληλα, η Jumbo ξεπέρασε τα 30 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά.

Στον αντίποδα η ΕΤΕ διόρθωσε κατά 2,13%, ενώ απώλειες άνω του 1% είχαν επίσης ΕΛΠΕ, ΙΝΛΟΤ, ΑΤΤ, ΑΒΑΞ και ΕΚΤΕΡ.

Ο τζίρος ήταν χαμηλότερος από τις προηγούμενες ημέρες και έκλεισε στα 180,81 εκατ. ευρώ.