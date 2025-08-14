Ληξιπρόθεσμα χρέη: Νέα ρύθμιση βάζει στον «πάγο» τις ποινικές διώξεις

Με νέα ρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, που ισχύει μάλιστα αναδρομικά, σταματούν ή αναστέλλονται πλήρως οι ποινικές διώξεις σε οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ή έχουν λάβει αναστολή είσπραξης.

Με αυτό, δε, τον τρόπο δίνεται ένα σημαντικό κίνητρο ένταξης σε διαδικασίες αποπληρωμής χρεών μέσα από ρυθμίσεις.



Συγκεκριμένα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση καταβολής οφειλών ή αναστολής είσπραξης, η ποινική δίωξη αναστέλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η ρύθμιση ή η αναστολή,.



Επίσης σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται. Η ρύθμιση, δε, ισχύει αναδρομικά από τις 11 Απριλίου 2025 και καλύπτει ακόμη και υποθέσεις που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια.



Παράλληλα η ρύθμιση καθορίζει τη διαδικασία που ακολουθείται σε διάφορα στάδια (πριν ή μετά την υποβολή αίτησης προς τον Εισαγγελέα, πριν ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης), την υποχρέωση ενημέρωσης του Εισαγγελέα σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.



Το νέο πλαίσιο μάλιστα αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νόμιμους εκπροσώπους ή μέλη διοίκησης εταιρειών που έχουν ποινική ευθύνη για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους.



Υπενθυμίζεται ότι με το προηγούμενο καθεστώς, η Φορολογική Διοίκηση είχε την υποχρέωση να κινεί τη διαδικασία δίωξης ανεξαρτήτως αν ο οφειλέτης είχε ήδη μπει σε ρύθμιση.



Έτσι μέχρι σήμερα, αν το χρέος γινόταν ληξιπρόθεσμο και περνούσαν 4 μήνες, η Εφορία ήταν υποχρεωμένη να αποστείλει αίτηση δίωξης στον εισαγγελέα, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης είχε ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα αποπληρωμής.



Αναλυτικά με το νέο καθεστώς γίνεται :



1) Διεύρυνση λόγων αναστολής της ποινικής δίωξης/αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης ποινής: διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της αναστολής της ποινικής δίωξης, με την προσθήκη της αναστολής είσπραξης των οφειλών ως αυτοτελή λόγο αναστολής της ποινικής δίωξης για το εν λόγω αδίκημα.



2) Παράλειψη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης, για κίνηση ποινικής δίωξης σε περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών ή ένταξης οφειλών σε αναστολή είσπραξης: με τη νέα διάταξη, σε αντίθεση με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων η Φορολογική Διοίκηση είχε δέσμια αρμοδιότητα για την υποβολή αίτησης για κίνηση της ποινικής δίωξης σε βάρος του υπόχρεου καταβολής ανεξαρτήτως νόμιμης τακτοποίησης των οφειλών, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης υποχρεούται να μην αποστέλλει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του αίτηση ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις οφειλετών που το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών τους υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, είτε βάσει νόμου, είτε βάσει δικαστικής απόφασης. Για παράδειγμα: - με δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης ή - με δικαστική ρύθμιση του ν. 3869/2010) ή - απόφαση διοικητικού οργάνου, ή - σε περίπτωση αναστολής είσπραξης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους πριν από (…) την πάροδο τεσσάρων μηνών αφότου το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο, και για όσο χρονικό διάστημα η ρύθμιση ή η αναστολή βρίσκεται σε ισχύ .



Σημειώνεται ότι, ακόμα και μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών αφότου το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο, εφόσον δεν έχει ακόμα υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης (από τον αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του), η υπαγωγή του συνόλου των ληξιπροθέσμων οφειλών σε ρύθμιση καταβολής ή σε αναστολή είσπραξης συνεπάγεται ομοίως την υποχρέωση παράλειψης υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης από την Φορολογική Διοίκηση και οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή τελούν σε αναστολή είσπραξης, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (είτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη είτε όχι), για την περαιτέρω εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.



3) Άμεση ενημέρωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ή παύσης αναστολής είσπραξης: σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, η αίτηση ποινικής δίωξης καθώς και ο πίνακας χρεών θα συμπεριλαμβάνουν εκτός από το ποσό των ανεξόφλητων οφειλών και το αρχικό εξοφληθέν ήδη ποσό, δηλαδή το αρχικό ποσό των οφειλών που υπήχθη στη ρύθμιση, καθώς για το ποσό αυτό έχει ήδη διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα. Η ίδια υποχρέωση για ενημέρωση του αρμοδίου Εισαγγελέα Πρωτοδικών υφίσταται και σε περίπτωση της παύσης της αναστολής είσπραξης των οφειλών.



4) Αναστολή παραγραφής του ποινικού αδικήματος: με τη νέα διάταξη προβλέπεται αναστολή της παραγραφής του ποινικού αδικήματος, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή της αναστολής είσπραξης, με την προσθήκη της ασφαλιστικής δικλείδας, ότι η παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής, ώστε να παρέχεται εύλογο χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης ή για τη συνέχιση της ποινικής δίωξης, κατά περίπτωση.