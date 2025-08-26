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Θεοδωρικάκος: Ξεκινά η επιστροφή €43 εκατ. από ανεκπλήρωτες επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων
Πολιτική
12:48 - 26 Αυγ 2025

Θεοδωρικάκος: Ξεκινά η επιστροφή €43 εκατ. από ανεκπλήρωτες επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκινά για πρώτη φορά την επιστροφή κεφαλαίων από επενδύσεις προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

Μιλώντας σχετικά, ο κ. Θεοδωρικάκος, δήλωσε τα εξής: «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν.

Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη στην ΑΑΔΕ τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση.

Και συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τον έλεγχο και τις ανακτήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».

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