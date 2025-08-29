Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ, ύψους €23,75 εκατ.

Τα ΑΕΙ που εντάσσονται είναι: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 2.356.495,60 €, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 2.356.495,60 €, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 2.107.524,51 €, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 1.948.532,48 €, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 1.875.286,13 €, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 1.486.404,91 €, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 1.470.013,36 €, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 1.450.151,14 €, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 942.598,17 €, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 914.163,83 €, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 897.165,95 €, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με 851.963,73 €, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 810.321,40 €, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με 634.441,07 €, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 616.314,19 €, το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 545.688,32 €, το Πανεπιστήμιο Πειραιά με 534.481,89 €, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 477.215,93 €, το Πολυτεχνείο Κρήτης με 313.112,19 €, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 393.836,43 €, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 219.989,75 €, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με 217.439,04 €, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 167.661,79 € και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 166.194,39 €.