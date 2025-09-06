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Καφούνης για Μητσοτάκη: Παρέμειναν σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου
ΕΜΠΟΡΙΟ
22:51 - 06 Σεπ 2025

Καφούνης για Μητσοτάκη: Παρέμειναν σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία πρώτη αντίδραση από τον επιχειρηματικό κόσμο, ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ χαρακτήρισε θετικά για την κοινωνία και την οικονομία τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, αλλά πρόσθεσε πως «τα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου παραμένουν σε εκκρεμότητα».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο.

Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προυπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε».

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