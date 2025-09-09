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Πιερρακάκης: Η Ελλάδα θωρακισμένη απέναντι στη Γαλλική κρίση - Πατριωτικές φοροαπαλλαγές αντί για φόρους
Οικονομία
11:12 - 09 Σεπ 2025

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα θωρακισμένη απέναντι στη Γαλλική κρίση - Πατριωτικές φοροαπαλλαγές αντί για φόρους

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανίστηκε βέβαιος σήμερα 9/9 στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ότι η κρίση στη Γαλλία δεν πρόκειται να επηρεάσει την Ελλάδα, εξηγώντας πως το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο επικεντρώνεται στις δημόσιες δαπάνες και όχι στα ελλείμματα. 

Σχολίασε επίσης με αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα ότι η κυβέρνηση προτιμά τις «πατριωτικές φοροαπαλλαγές» έναντι των «πατριωτικών φόρων», καθώς οι δεύτεροι, όπως είπε, δεν τιμούν πραγματικά τον όρο «πατριωτικός».

Σε σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πιερρακάκης τόνισε ότι τα αισθάνεται πως έχουν γίνει αποδεκτά από τους πολίτες, καθώς ακόμα και οι επικριτές αναγνωρίζουν ότι συνιστούν ένα συνεκτικό πακέτο με σαφή στόχευση στη μεσαία τάξη και στο δημογραφικό ζήτημα. Επεσήμανε ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ, ποσό που αξιοποιήθηκε πλήρως, και σημείωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω δαπάνη θα έθετε τη χώρα σε διαδικασίες ελέγχου. Σχετικά με τη μη γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ, ανέφερε μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που δείχνει ότι μόνο το 19% μιας τέτοιας μείωσης μεταφέρεται άμεσα στους καταναλωτές. Εξήγησε ωστόσο ότι στα νησιά υπήρχε ανάγκη για παρέμβαση λόγω προϋπάρχουσας στρέβλωσης, καθώς σε πέντε νησιά ίσχυε ήδη χαμηλότερος ΦΠΑ, κάτι που έπρεπε να διορθωθεί. Υπενθύμισε επιπλέον ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα ειδικής μεταχείρισης στα νησιά, εξαιτίας του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, αναρωτήθηκε αν οι πολίτες προτιμούν τα χρήματα να φτάνουν απευθείας στους ίδιους ή μέσω διαμεσολάβησης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι συγχέει την Έκθεση Θεσσαλονίκης με το παλαιότερο «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης». Επανερχόμενος στη συζήτηση για τη Γαλλία, υπογράμμισε ξανά ότι η κρίση εκεί δεν έχει συνέπειες για την Ελλάδα, καθώς ο νέος ευρωπαϊκός κανόνας δίνει έμφαση στη σταθερότητα των δαπανών: σε χρόνια πλεονάσματος αυτά κατευθύνονται στη μείωση του χρέους, ενώ σε δύσκολες περιόδους οι δαπάνες παραμένουν σταθερές ώστε να στηρίζεται η κοινωνία.

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση στη φορολογία, ο Πιερρακάκης τη χαρακτήρισε τη μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των φόρων και πλέον το κριτήριο θα είναι ο αριθμός των παιδιών. Παράλληλα, τόνισε ότι τα μέτρα που αφορούν τους νέους έχουν χαρακτήρα κινήτρων, με στόχο να επιταχυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Συνεχίζοντας την κριτική προς την αντιπολίτευση, είπε ότι ακούει ένα μείγμα παρωχημένων συνθημάτων και έλλειψης δημιουργικότητας, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν η μεσαία τάξη υπήρξε εκείνη που επωμίστηκε τα βάρη, ενώ σήμερα ωφελείται. Κατά τον ίδιο, τα μέτρα της κυβέρνησης συνιστούν μια συνεκτική φιλοσοφία, η οποία αναγνωρίζει τα πραγματικά προβλήματα και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει.

Για να δώσει μια εικόνα της πολιτικής πραγματικότητας, χρησιμοποίησε την αναλογία με το παιχνίδι Tetris, όπου οι επιτυχίες εξαφανίζονται ενώ οι δυσκολίες συσσωρεύονται, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πώς. Ανέφερε ότι οι πολιτικές θα γίνουν αισθητές σε όλη τη χώρα και πως το πολιτικό αποτύπωμα θα είναι εμφανές. Θύμισε ακόμη ότι στο πρώτο του Eurogroup οι εταίροι του επισήμαναν πως η Ελλάδα έχει επιτύχει δημοσιονομική προσαρμογή με μεγάλες θυσίες, ενώ ταυτόχρονα το κενό εισπράξεων από τον ΦΠΑ μειώνεται κάθε χρόνο.

Κλείνοντας, κάλεσε το κοινό να ακούσει την πρόσφατη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε «επανάληψη» και όχι «ανανεωμένη πρόταση». Σχολίασε ότι η αντιπολίτευση περιορίζεται στο να ζητά περισσότερη πίεση και επιτάχυνση, ενώ κατά τη γνώμη του οι πολίτες δεν επιθυμούν μια βίαιη επιστροφή στο παρελθόν.

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