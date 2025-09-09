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Θεοδωρικάκος: Η ELPEN οδηγεί το νέο παραγωγικό πρότυπο με στρατηγική επένδυση
Οικονομία
13:11 - 09 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Η ELPEN οδηγεί το νέο παραγωγικό πρότυπο με στρατηγική επένδυση

Reporter.gr Newsroom
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 Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας ELPEN στο Πικέρμι και στο Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφτηκε τις τρεις παραγωγικές μονάδες της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ELPEN στο Πικέρμι και το νέο πρότυπο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας “Athens LifeTech Park” στα Σπάτα. Η επένδυση έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις, υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 14 εκατ. ευρώ - επιχορήγηση και φοροαπαλλαγές - και δημιουργούνται 1.600 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μαζί ήταν και η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την πορεία του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος της ELPEN, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Πικέρμι, την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας στην Κερατέα, την λειτουργία του Athens LifeTech Park στα Σπάτα και την ίδρυση μονάδας παραγωγής ογκολογικών φαρμάκων στην Τρίπολη, με την Win Medica.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε σε δήλωσή του: “Το όραμα, το σχέδιο και η στρατηγική μας για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική οικονομία, αναδεικνύεται με τον πιο έντονο και σαφή τρόπο στην στρατηγική επένδυση που πραγματοποιεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία της ELPEN. Πρόκειται για έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην ελληνική βιομηχανία, στηρίζουμε την έρευνα, την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια, τις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μέσα από αυτή την επένδυση δημιουργούνται 1.600 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίνονται οι δυνατότητες σε νέους επιστήμονες να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους με πολύ ικανοποιητικούς όρους σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους και την ποιότητα ζωής τους. Συνεχίζουμε την συνεργασία μας ώστε να πιάνουν τόπο τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών.

Η μεγάλη επένδυση της ELPEN υποστηρίζεται με ένα ποσό της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζουμε την υγιή, δημιουργική επιχειρηματικότητα, που πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις, κάνει πραγματικότητα τις νέες τεχνολογίες στην πατρίδα και δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις ανακτήσεις χρημάτων παλαιών επενδυτικών σχεδίων: “Ανακτούμε τα χρήματα απ’ όσους τα τελευταία 20 χρόνια πήραν προκαταβολές, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις επενδύσεις τους. Ήδη 66 εκατ. ευρώ οδεύουν στα κρατικά ταμεία και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε χρήματα για σοβαρούς παραγωγικούς σκοπούς”.

Από την πλευρά του, ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, co-CEO της ELPEN, τόνισε μετά το τέλος της επίσκεψης: “Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στις εγκαταστάσεις μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Συζητήσαμε αναλυτικά για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πώς θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική που θα κατευθύνει πόρους σε εταιρείες που θα παράγουν, θα εξάγουν, θα καινοτομούν και θα συνεισφέρουν με νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις τρεις παραγωγικές μας μονάδες στο Πικέρμι, όπου απασχολούμε 600 εργαζόμενους, καθώς και στο μεγάλο νέο Πάρκο Καινοτομίας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στα Σπάτα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε την επόμενη πενταετία, σε συνεργασία με την Πολιτεία, για το πώς οι πόροι του Κράτους θα κατευθύνονται εκεί που υπάρχει μεγάλη Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία για την οικονομία και την κοινωνία”.

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