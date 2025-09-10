Από το Αιγαίο στη Ρώμη: Η Ελλάδα δείχνει τη δύναμη του Λιμενικού Σώματος

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να δώσει ηχηρό «παρών» στη 4η Παγκόσμια Σύνοδο Ακτοφυλακών (Coast Guard Global Summit – CGGS), που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, στη Ρώμη, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Φέτος, στην πρώτη ευρωπαϊκή διοργάνωση, η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), Αντιναύαρχο ΛΣ Τρύφωνα Κοντιζά.

Η διεθνής συνάντηση θα φέρει στο ίδιο τραπέζι επικεφαλής των κρατικών φορέων επιβολής νόμου στη θάλασσα από τουλάχιστον 80 χώρες, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον.

Η σύνοδος είναι ιαπωνική πρωτοβουλία. Οι τρεις πρώτες πραγματοποιήθηκαν στο Τόκιο, το 2017, το 2019 και το 2023, με την Ελλάδα να δίνει σταθερά το «παρών» με υψηλόβαθμη εκπροσώπηση.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ζητήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας ασφάλειας, θέματα που αναδεικνύουν την ανάγκη για ισχυρούς θεσμούς επιτήρησης και προστασίας στις θάλασσες.

Για την Ελλάδα, η παρουσία στη Ρώμη είναι μια ευκαιρία να προβάλει διεθνώς το έργο και τον ρόλο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια καλείται να αντιμετωπίσει ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις: από την αυξανόμενη θαλάσσια κυκλοφορία και τα περιβαλλοντικά προβλήματα μέχρι τις υβριδικές απειλές και την πίεση της κλιματικής κρίσης.

Η ανάγκη για έναν ισχυρό φορέα επιβολής νόμου στη θάλασσα είναι πιο εμφανής από ποτέ. Το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ καλείται να διαχειριστεί περιστατικά που ξεκινούν από την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος και φτάνουν έως την αντιμετώπιση νέων μορφών απειλών από μη κρατικούς δρωντες.

Παράλληλα, το Λιμενικό λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό, επιτρέποντάς του να επικεντρώνεται στον στρατιωτικό του ρόλο, ενώ παράλληλα ενισχύει τη «διπλωματία των θαλασσών» με παρουσία που εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα.

Η ενίσχυση του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έχει άμεσο αποτύπωμα σε πολλαπλά επίπεδα: στη θωράκιση της άμυνας, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην εφαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, στη στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, αλλά και στην προβολή της χώρας ως αξιόπιστου εταίρου στη διεθνή σκηνή. Ένα ισχυρό Λιμενικό προσφέρει λύσεις και επιλογές διαχείρισης κρίσεων χωρίς την ανάγκη στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενισχύοντας την ήπια ισχύ της Ελλάδας.

Το μήνυμα που στέλνει η ελληνική συμμετοχή στη Ρώμη είναι ξεκάθαρο. Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι πολυτέλεια αλλά στρατηγική ανάγκη. Και ένα δυνατό Λιμενικό Σώμα σημαίνει πιο ασφαλή Ελλάδα.