ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μικρή άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου - Ράλι για χρυσό, ξεπέρασε τα 3.700 δολάρια
Εμπορεύματα
14:11 - 16 Σεπ 2025

Μικρή άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου - Ράλι για χρυσό, ξεπέρασε τα 3.700 δολάρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μικρή άνοδο την Τρίτη 16/9, καθώς οι αγορές αξιολογούν τον πιθανό κίνδυνο διαταραχής της προσφοράς από τη Ρωσία μετά τις επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια, καθώς και την προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent εμφανίζουν μικρά κέρδη κατά 0,06%, στα 67,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 63,39 δολάρια, ενισχυμένο κατά 0,16%. Τη Δευτέρα, το Brent έκλεισε αυξημένο κατά 45 σεντς στα 67,44 δολάρια και το WTI κατά 61 σεντς στα 63,30 δολάρια.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για να περιορίσει τη δυνατότητα του Μόσχας να διεξάγει τον πόλεμο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη λήξη της σύγκρουσης έχουν σταματήσει. Οι αναλυτές της JP Morgan τόνισαν ότι μια επίθεση σε εξαγωγικό τερματικό σταθμό, όπως ο Primorsk, στοχεύει περισσότερο στο να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να πουλάει πετρέλαιο στο εξωτερικό, επηρεάζοντας τις αγορές εξαγωγής. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η επίθεση δείχνει αυξανόμενη πρόθεση να διαταραχθούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, κάτι που μπορεί να πιέσει ανοδικά τις τιμές.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν αφαιρέσει περίπου 300.000 βαρέλια ανά ημέρα από τη ρωσική διυλιστική ικανότητα τον Αύγουστο και έως τώρα μέσα στον μήνα. Η τράπεζα σημειώνει ότι, παρά την αβεβαιότητα γύρω από δευτερεύοντες δασμούς και πρόσθετες κυρώσεις, η ρωσική παραγωγή εκτιμάται ότι μειώθηκε μόνο μετρίως, καθώς οι Ασιάτες αγοραστές συνεχίζουν να δείχνουν πρόθεση να εισάγουν ρωσικό αργό.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλει επιπλέον δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να αποτρέψει την Κίνα από την αγορά ρωσικού πετρελαίου, εκτός αν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν δασμούς στην Κίνα και την Ινδία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού.

Στην ατζέντα των επενδυτών βρίσκεται επίσης η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 16–17 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται ευρέως η μείωση των επιτοκίων. Παρότι χαμηλότερο κόστος δανεισμού συνήθως ενισχύει τη ζήτηση καυσίμων, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την κατάσταση της συνολικής οικονομίας των ΗΠΑ.

Οι αγορές λαμβάνουν επίσης υπόψη την πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, με τα επίσημα στοιχεία να αναμένονται την Τετάρτη. Ο στρατηγικός αναλυτής ενέργειας της Macquarie Group, Walt Chancellor, εκτίμησε ότι τα αποθέματα αργού πιθανόν μειώθηκαν κατά 6,4 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου, μετά από αύξηση 3,9 εκατομμυρίων βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποθέματα αργού και βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων πιθανότατα αυξήθηκαν.

Σημαντικές απώλειες για φυσικό αέριο - Ράλι ανόδου για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,697% στα 31,930 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία κάνοντας ένα ακόμα ρεκόρ. Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Τρίτης παρουσιάζει αύξηση κατά 0,35% στα 3.732,10 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,51% στα 43,183 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει πτώση κατά 0,36% και βρίσκεται στα 4,701 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο συνεχίζει την καθοδική του πορεία και υποχωρεί κατά 0,43% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,181 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,18% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,363 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται με απώλειες κατά 0,22% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8665 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Μπιενάλε της Γάζας: Αίροντας την πολιορκία μέσω της τέχνης
Magazino

H Μπιενάλε της Γάζας: Αίροντας την πολιορκία μέσω της τέχνης

Τσουκαλάς: Δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε το πλεόνασμα του εξαμήνου – Καταθέσαμε αναλυτικό πρόγραμμα
Πολιτική

Τσουκαλάς: Δεν πήγαμε στη ΔΕΘ να μοιράσουμε το πλεόνασμα του εξαμήνου – Καταθέσαμε αναλυτικό πρόγραμμα

Αύξηση θανάτων 1,6% στο εξάμηνο – Κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 2019-2024
Ειδήσεις

Αύξηση θανάτων 1,6% στο εξάμηνο – Κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 2019-2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορεύματα

Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο
Χρηματιστήρια

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη νέα αύξηση παραγωγής του OPEC+
Εμπορεύματα

Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου μετά τη νέα αύξηση παραγωγής του OPEC+

Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν
Εμπορεύματα

Ο OPEC+ εγκρίνει νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου καθώς οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ ανακάμπτουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ