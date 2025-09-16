Μικρή άνοδος για τις τιμές του πετρελαίου - Ράλι για χρυσό, ξεπέρασε τα 3.700 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μικρή άνοδο την Τρίτη 16/9, καθώς οι αγορές αξιολογούν τον πιθανό κίνδυνο διαταραχής της προσφοράς από τη Ρωσία μετά τις επιθέσεις με drones της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια, καθώς και την προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent εμφανίζουν μικρά κέρδη κατά 0,06%, στα 67,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 63,39 δολάρια, ενισχυμένο κατά 0,16%. Τη Δευτέρα, το Brent έκλεισε αυξημένο κατά 45 σεντς στα 67,44 δολάρια και το WTI κατά 61 σεντς στα 63,30 δολάρια.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για να περιορίσει τη δυνατότητα του Μόσχας να διεξάγει τον πόλεμο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη λήξη της σύγκρουσης έχουν σταματήσει. Οι αναλυτές της JP Morgan τόνισαν ότι μια επίθεση σε εξαγωγικό τερματικό σταθμό, όπως ο Primorsk, στοχεύει περισσότερο στο να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να πουλάει πετρέλαιο στο εξωτερικό, επηρεάζοντας τις αγορές εξαγωγής. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η επίθεση δείχνει αυξανόμενη πρόθεση να διαταραχθούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, κάτι που μπορεί να πιέσει ανοδικά τις τιμές.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν αφαιρέσει περίπου 300.000 βαρέλια ανά ημέρα από τη ρωσική διυλιστική ικανότητα τον Αύγουστο και έως τώρα μέσα στον μήνα. Η τράπεζα σημειώνει ότι, παρά την αβεβαιότητα γύρω από δευτερεύοντες δασμούς και πρόσθετες κυρώσεις, η ρωσική παραγωγή εκτιμάται ότι μειώθηκε μόνο μετρίως, καθώς οι Ασιάτες αγοραστές συνεχίζουν να δείχνουν πρόθεση να εισάγουν ρωσικό αργό.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλει επιπλέον δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να αποτρέψει την Κίνα από την αγορά ρωσικού πετρελαίου, εκτός αν οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν δασμούς στην Κίνα και την Ινδία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού.

Στην ατζέντα των επενδυτών βρίσκεται επίσης η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 16–17 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται ευρέως η μείωση των επιτοκίων. Παρότι χαμηλότερο κόστος δανεισμού συνήθως ενισχύει τη ζήτηση καυσίμων, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την κατάσταση της συνολικής οικονομίας των ΗΠΑ.

Οι αγορές λαμβάνουν επίσης υπόψη την πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, με τα επίσημα στοιχεία να αναμένονται την Τετάρτη. Ο στρατηγικός αναλυτής ενέργειας της Macquarie Group, Walt Chancellor, εκτίμησε ότι τα αποθέματα αργού πιθανόν μειώθηκαν κατά 6,4 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου, μετά από αύξηση 3,9 εκατομμυρίων βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποθέματα αργού και βενζίνης στις ΗΠΑ μειώθηκαν, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων πιθανότατα αυξήθηκαν.

Σημαντικές απώλειες για φυσικό αέριο - Ράλι ανόδου για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,697% στα 31,930 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός συνεχίζει την ανοδική του πορεία κάνοντας ένα ακόμα ρεκόρ. Πιο αναλυτικά, το μεσημέρι της Τρίτης παρουσιάζει αύξηση κατά 0,35% στα 3.732,10 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,51% στα 43,183 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει πτώση κατά 0,36% και βρίσκεται στα 4,701 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο συνεχίζει την καθοδική του πορεία και υποχωρεί κατά 0,43% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,181 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,18% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,363 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται με απώλειες κατά 0,22% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8665 βρετανική λίρα ανά ευρώ.