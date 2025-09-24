ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Trikalinos: Ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας στις διεθνείς αγορές με το βλέμμα στην ιαπωνική αγορά
Επιχειρήσεις
19:21 - 24 Σεπ 2025

Trikalinos: Ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας στις διεθνείς αγορές με το βλέμμα στην ιαπωνική αγορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Trikalinos συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην Ιαπωνία – μία από τις πλέον απαιτητικές και υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών αγορές παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της εξαγωγικής δραστηριότητας, η ομάδα της Trikalinos πραγματοποίησε πρόσφατα επαγγελματικό ταξίδι στην Ιαπωνία, όπου ενίσχυσε τις υφιστάμενες συνεργασίες και διερεύνησε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Οι δράσεις απλώθηκαν σε όλο το φάσμα των εμπορικών καναλιών των συνεργατών της Trikalinos, με επισκέψεις σε εστιατόρια και διανομείς, συμμετοχή σε κλαδική έκθεση τροφίμων, masterclass σε Ιάπωνες Chef και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας σε Τόκυο, Κυότο, Ναγκόγια και Φουκουόκα.

Η αγορά της Ιαπωνίας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την εταιρία, καθώς αναγνωρίζει και εκτιμά την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη γευστική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων. Το Trikalinos αυγοτάραχο, με την ιδιαίτερη του γεύση και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, ξεχωρίζει ως ένα μοναδικό προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας που απευθύνεται σε καταναλωτές με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.

Με σταθερή εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσία σε περισσότερες από 40 αγορές ανά τον κόσμο, η Trikalinos συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ράλι για τον αμυντικό κλάδο
Χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ράλι για τον αμυντικό κλάδο

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά: Οι άριστοι αποδείχθηκαν επικίνδυνοι ερασιτέχνες
Πολιτική

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά: Οι άριστοι αποδείχθηκαν επικίνδυνοι ερασιτέχνες

UEFA: Δεν αποκλείει ισραηλινούς συλλόγους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – Ο ρόλος των ΗΠΑ
Ειδήσεις

UEFA: Δεν αποκλείει ισραηλινούς συλλόγους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – Ο ρόλος των ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Το ΧΑ αναζητά αντίδραση με φόντο το ράλι πετρελαίου
Αναλύσεις

Το ΧΑ αναζητά αντίδραση με φόντο το ράλι πετρελαίου

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία
Οικονομία

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

ΣΕΒΕ: Με ισχυρή δυναμική οι ελληνικές εξαγωγές – Αύξηση 20,9% τον Μάιο και 13,5% στο πεντάμηνο
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΕΒΕ: Με ισχυρή δυναμική οι ελληνικές εξαγωγές – Αύξηση 20,9% τον Μάιο και 13,5% στο πεντάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:50

Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 21:42

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:41

Μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ