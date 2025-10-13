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Παπαθανάσης: 10 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση του Ταμείου μικροδανείων ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία
Οικονομία
10:05 - 13 Οκτ 2025

Παπαθανάσης: 10 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση του Ταμείου μικροδανείων ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία

Reporter.gr Newsroom
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Στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσεται η πράξη «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)-Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από φυσικές καταστροφές», με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Το νέο Ταμείο, που θα αποτελεί ένα από τα χρηματοδοτικά μέσα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10 εκατ. ευρώ και αναμένεται ότι θα δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 12 εκατ. ευρώ.

Στόχος του η διευκόλυνση της πρόσβασης περίπου 480 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε κεφάλαια έως 25 χιλιάδες ευρώ.

Τα δάνεια θα αφορούν χρηματοδοτήσεις σε υφιστάμενες, άνω του ενός έτους, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα ή υποκατάστημα της κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας τους στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.

Το Ταμείο θα παρέχει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 75% ενώ το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΧΟ). Για τη χορήγηση των δανείων δεν θα λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις. Επιπλέον, παρέχεται ενίσχυση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής καθοδήγησης και εκπαίδευσης (mentoring).

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021–2027.

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