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Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι τιμές - Τι ισχύει για το επίδομα
Οικονομία
08:18 - 14 Οκτ 2025

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι τιμές - Τι ισχύει για το επίδομα

Γιώργος Αλεξάκης
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Με την τελική τιμή να διαμορφώνεται από το βράδυ της Τρίτης (14/10), όταν θα τεθεί σε ισχύ και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τα 410 στα 280 ευρώ ανά χίλια λίτρα, ξεκινά  να διατίθεται, από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ δολαρίου αλλά και η πτώση κατά 14% σε σχέση με πέρυσι της τιμής του brent είναι βασικοί "μοχλοί" για εκκίνηση με τιμές περίπου στα 1,10 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως ανέφερε και ο κ. Γ. Ασμάτογλου της ΠΟΠΕΚ στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, η τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 1,10–1,12 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει στα 1,18 ευρώ.

Πάντως, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αναμένεται, τουλάχιστον στη νότια χώρα, να φρενάρουν τη ζήτηση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές αναμένουν την πτώση της θερμοκρασίας πριν προχωρήσουν σε παραγγελίες. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής θα παίξουν και οι προσφορές των εταιρειών εμπορίας, με εκπτώσεις, προγράμματα επιβράβευσης και αγορές μέσω πιστωτικών καρτών, που παραδοσιακά ενεργοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο διάθεσης.

ΦΠΑ στα νησιά

Να σημειωθεί ότι ένας άλλο “σύμμαχος” για την τόνωση της ζήτησης είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στα νησιά του Αιγαίου, μια και ο ΦΠΑ μειώνεται 30% από 1.1.2026. Για παραγγελίες που θα γίνουν από την Πρωτοχρονιά και μετά, η πτώση στην τιμή λιανικής από τη μια μέρα στην άλλη αναμένεται να είναι κατακόρυφη, φτάνοντας και στα 7 λεπτά.

Οι πρατηριούχοι

Στο μεταξύ, με τη ζήτηση να έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά με πολλά σημεία λιανικής, ακόμη, να βασίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο κλάδος αναμένει τις καιρικές εξελίξεις για να δει εάν θα κάνει “γερό ταμείο”.

Πάντως, ως θετικό μέτρο αξιολογείται από τους πρατηριούχους, ότι για πρώτη φορά η διαδικασία απόδοσης του επιδόματος θέρμανσης, θα γίνει με βάση τα στοιχεία αποδείξεων στο myDATA. Δηλαδή, καταργείται η η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», που ταλαιπωρούσε αφάνταστα τους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω των συστημάτων ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), mydata και των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη διασταύρωση των αιτήσεων των δικαιούχων επιδότησης, αφού όλα τα αναγκαία στοιχεία βρίσκονται ήδη στην κατοχή της. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είχε δεσμευθεί για τη λύση αυτή, αναγνωρίζοντας ότι η συνέχιση του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συνιστούσε δυσβάστακτο κόστος για τον κλάδο.

Το επίδομα

Κι όπως κάθε χρόνο, ξεκινά η διαδικασία προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και η ώρα του κράτους με τη διαδικασία χορήγησης του σχετικού επιδόματος θέρμανσης, για όσους και όσες πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Και βέβαια το επίδομα δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο αλλά κι άλλους τρόπους θέρμανσης.

Η “περίμετρος” αφορά, περίπου, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με το φετινό κονδύλι που θα διατεθεί στους δικαιούχους να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η νέα υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Τα κριτήρια

Σε σχέση με πέρυσι, τίποτα, δεν έχει αλλάξει και έτσι το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια χορήγησης παραμένουν ως έχουν. ‘Έτσι, όπως και πέρυσι, οι αιτήσεις από τα νοικοκυριά θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση. Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ΚΥΑ

Όπως προαναφέρθηκε, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Επίδομα και τρόποι θέρμανσης

Επίσης, ενόψει λοιπόν της φετινής χειμερινής περιόδου, όπως και πέρυσι, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες να ξέρουν ότι το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Εισοδηματικό κριτήριο

Να σημειωθεί ότι, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Περιουσιακό κριτήριο

Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τα ποσά και ο “δείκτης” ψύχους

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών κτλ κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία.. Έτσι, υπάρχει ένας “δείκτης” ψύχους ή αλλιώς “κλιματικός συντελεστής”, που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή. Έτσι, σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κα) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.
Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 10:12
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