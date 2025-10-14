Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι τιμές - Τι ισχύει για το επίδομα

Με την τελική τιμή να διαμορφώνεται από το βράδυ της Τρίτης (14/10), όταν θα τεθεί σε ισχύ και η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τα 410 στα 280 ευρώ ανά χίλια λίτρα, ξεκινά να διατίθεται, από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ δολαρίου αλλά και η πτώση κατά 14% σε σχέση με πέρυσι της τιμής του brent είναι βασικοί "μοχλοί" για εκκίνηση με τιμές περίπου στα 1,10 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως ανέφερε και ο κ. Γ. Ασμάτογλου της ΠΟΠΕΚ στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, η τιμή εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί γύρω στο 1,10–1,12 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει στα 1,18 ευρώ.

Πάντως, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αναμένεται, τουλάχιστον στη νότια χώρα, να φρενάρουν τη ζήτηση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές αναμένουν την πτώση της θερμοκρασίας πριν προχωρήσουν σε παραγγελίες. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής θα παίξουν και οι προσφορές των εταιρειών εμπορίας, με εκπτώσεις, προγράμματα επιβράβευσης και αγορές μέσω πιστωτικών καρτών, που παραδοσιακά ενεργοποιούνται το πρώτο δεκαπενθήμερο διάθεσης.

ΦΠΑ στα νησιά

Να σημειωθεί ότι ένας άλλο “σύμμαχος” για την τόνωση της ζήτησης είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στα νησιά του Αιγαίου, μια και ο ΦΠΑ μειώνεται 30% από 1.1.2026. Για παραγγελίες που θα γίνουν από την Πρωτοχρονιά και μετά, η πτώση στην τιμή λιανικής από τη μια μέρα στην άλλη αναμένεται να είναι κατακόρυφη, φτάνοντας και στα 7 λεπτά.

Οι πρατηριούχοι

Στο μεταξύ, με τη ζήτηση να έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά με πολλά σημεία λιανικής, ακόμη, να βασίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο κλάδος αναμένει τις καιρικές εξελίξεις για να δει εάν θα κάνει “γερό ταμείο”.

Πάντως, ως θετικό μέτρο αξιολογείται από τους πρατηριούχους, ότι για πρώτη φορά η διαδικασία απόδοσης του επιδόματος θέρμανσης, θα γίνει με βάση τα στοιχεία αποδείξεων στο myDATA. Δηλαδή, καταργείται η η διαδικασία της καταχώρισης των στοιχείων στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», που ταλαιπωρούσε αφάνταστα τους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω των συστημάτων ΦΗΜ (Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών), mydata και των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Η ΑΑΔΕ θα αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη διασταύρωση των αιτήσεων των δικαιούχων επιδότησης, αφού όλα τα αναγκαία στοιχεία βρίσκονται ήδη στην κατοχή της. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είχε δεσμευθεί για τη λύση αυτή, αναγνωρίζοντας ότι η συνέχιση του «ΗΦΑΙΣΤΟΥ» συνιστούσε δυσβάστακτο κόστος για τον κλάδο.

Το επίδομα