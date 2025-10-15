ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Αναμένονται» 120 δόσεις για οφειλές στον ΕΦΚΑ: Έμφαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Οικονομία
07:48 - 15 Οκτ 2025

«Αναμένονται» 120 δόσεις για οφειλές στον ΕΦΚΑ: Έμφαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, με στόχο να ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επέκταση των δόσεων, με σημαντική στόχευση στους οφειλέτες με μικρά χρέη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες:

  • Οι οφειλές έως 10.000 ευρώ θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις.
  • Για χρέη από 10.000 έως 15.000 ευρώ, προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής έως 72 δόσεις.
  • Για την επανένταξη σε προηγούμενες ρυθμίσεις, θα απαιτείται προκαταβολή τριών δόσεων ή κατά περίπτωση 10% των χαμένων δόσεων.

Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να καλύψει περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Παράλληλα, εξετάζεται η σύμπραξη με ιδιωτικές εταιρείες για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη και πιο στοχευμένη διαχείριση των οφειλών ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη.

Οι ιδιώτες θα συνεργαστούν με τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), υποστηρίζοντας την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των χρεών, συνολικού ύψους περίπου 50 δισ. ευρώ.

Η ανάγκη για νέα μέτρα επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οκτώ στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, ενώ έξι στις δέκα έχουν αυξήσει τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών τον τελευταίο χρόνο, πιέζοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση

Οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει:

  • Να έχουν συνολικές οφειλές έως 30.000 ευρώ, ειδικά για τον πρώην ΟΓΑ έως 10.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ.
  • Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης, το 62ο έτος.
  • Να έχουν εξοφλήσει εισφορές τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης και οι τραπεζικές τους καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ, ή 6.000 ευρώ αν είναι οφειλέτες αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, ο ΕΦΚΑ προχωρά στη ρύθμιση και εκδίδει τη σύνταξη, από την οποία αποπληρώνονται οι δόσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις
Ειδήσεις

Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα – Πότε ξεκινούν οι ενστάσεις

Τραμπ: Η δουλειά στη Γάζα δεν έχει τελειώσει – Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς
Ειδήσεις

Τραμπ: Η δουλειά στη Γάζα δεν έχει τελειώσει – Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς

Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες οικοδομές μετά την απόφαση του ΣτΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ξεμπλοκάρουν χιλιάδες οικοδομές μετά την απόφαση του ΣτΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός ρυθμίσεων και οι οφειλές από €5.000 – Ποιοι κερδίζουν έως 420 δόσεις
Οικονομία

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός ρυθμίσεων και οι οφειλές από €5.000 – Ποιοι κερδίζουν έως 420 δόσεις

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου
Εργασιακά

Οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Ιουλίου

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών
Οικονομία

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ