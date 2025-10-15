«Αναμένονται» 120 δόσεις για οφειλές στον ΕΦΚΑ: Έμφαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, με στόχο να ανακουφίσει εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επέκταση των δόσεων, με σημαντική στόχευση στους οφειλέτες με μικρά χρέη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες:

Οι οφειλές έως 10.000 ευρώ θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις.

Για χρέη από 10.000 έως 15.000 ευρώ, προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής έως 72 δόσεις.

Για την επανένταξη σε προηγούμενες ρυθμίσεις, θα απαιτείται προκαταβολή τριών δόσεων ή κατά περίπτωση 10% των χαμένων δόσεων.

Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να καλύψει περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Παράλληλα, εξετάζεται η σύμπραξη με ιδιωτικές εταιρείες για την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη και πιο στοχευμένη διαχείριση των οφειλών ανάλογα με το προφίλ του οφειλέτη.

Οι ιδιώτες θα συνεργαστούν με τον ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), υποστηρίζοντας την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των χρεών, συνολικού ύψους περίπου 50 δισ. ευρώ.

Η ανάγκη για νέα μέτρα επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οκτώ στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, ενώ έξι στις δέκα έχουν αυξήσει τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών τον τελευταίο χρόνο, πιέζοντας περαιτέρω τους καταναλωτές.

Προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση

Οι οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει:

Να έχουν συνολικές οφειλές έως 30.000 ευρώ, ειδικά για τον πρώην ΟΓΑ έως 10.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ.

Να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ή, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης, το 62ο έτος.

Να έχουν εξοφλήσει εισφορές τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης και οι τραπεζικές τους καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ, ή 6.000 ευρώ αν είναι οφειλέτες αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, ο ΕΦΚΑ προχωρά στη ρύθμιση και εκδίδει τη σύνταξη, από την οποία αποπληρώνονται οι δόσεις.