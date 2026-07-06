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Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;
Οικονομία
23:00 - 06 Ιουλ 2026

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Reporter.gr Newsroom
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Σπασμένος θερμοσίφωνας, υγρασία στο ταβάνι, χαλασμένα καλώδια – κι όμως ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται. Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ενημερώνει κάθε πολίτη για τα δικαιώματά του, με βάση τον Αστικό Κώδικα:

- Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση:

- Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.

- Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

- Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

Αν δεν επισκευάζει;

- Γραπτή ειδοποίηση

- Ζητήστε εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο).

- Αναφέρετε καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.

- Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

- Αν είναι επείγουσα ανάγκη (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αναστολή ενοικίου / καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Σημαντικά σημεία:

- Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.

- Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.

- Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας,

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