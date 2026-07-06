Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ενημερώνει κάθε πολίτη για τα δικαιώματά του, με βάση τον Αστικό Κώδικα:
- Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση:
- Να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο.
- Να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
- Να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).
Αν δεν επισκευάζει;
- Γραπτή ειδοποίηση
- Ζητήστε εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο).
- Αναφέρετε καθαρά το πρόβλημα και δώστε λογικό χρονικό περιθώριο.
- Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου
- Αν είναι επείγουσα ανάγκη (π.χ. διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.
Αναστολή ενοικίου / καταγγελία
Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
Σημαντικά σημεία:
- Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.
- Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.
- Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας,